Lopetegui: "Estamos teniendo una temporada compleja a través de lesiones y situaciones arbitrales"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha analizado el partido y la actuación arbitral.

Balance

"Es un partido donde lo primero creo que hemos merecido los tres puntos. Ha habido muchas alternativas. Nos hemos puesto por detrás en el marcador, pero hemos conseguido empatar, hacer el segundo y el tercero nos lo anularon en una acción que yo creo que es muy alejada del área. En Vallecas, a Gudelj lo pisaron y en la acción posterior el gol no lo anularon. Luego nos empataron, pero quedaba algo de tiempo y con carácter y ambición y ganamos. Se convirtió el partido en un correcalles que no nos favorecía, pero me quedo con la reacción del equipo".

Var

"Es complejo. Estamos teniendo una temporada compleja a través de lesiones y situaciones arbitrales. Últimamente llevamos bastante tiempo con decisiones contrarias. El partido de Vallecas lo tengo grabado a fuego. Hoy es un día para remarcar el carácter y la mentalidad del equipo. Dificultades como grupo donde nos castigan de una manera increíble en cuanto a lesiones y mostramos carácter y ambición. Quedan siete finales, partido a partido. Para rearbitrar una acción 15 segundos después… No sé hasta dónde van atrás. La esencia del VAR no es ésa. Creo que es el momento de hacer una reflexión hacia dónde va el VAR".

La afición

"La afición ha estado de diez. Ha sido clave el público, no he escuchado pitos sino energía y ánimo. Hoy con el empate a dos nos han seguido animando. Nos dan apoyo y energía. Nuestro público es parte decisiva y en este momento mucho más. Seguirán viniendo momentos complicados pero que nos ayuden".

Diego Carlos

"Tenía fiebre esta mañana, ha sido duda hasta el final del partido y no podía con su alma pero no tiene lesión".