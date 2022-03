Lopetegui: "Olvidamos la fortaleza que tienen los equipos ingleses"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha ofrecido sus sensaciones de cara al partido de este jueves en los octavos de la Europa League ante el West Ham. El de Asteasu avisa sobre el potencial del equipo de David Moyes, en su opinión, un de los más importantes de la Premier League, y sobre las muchas ausencias que tendrá el equipo sevillista. El ex guardameta advierte que hay “muchas bajas”.

“El equipo se encuentra ilusionado y motivado, con ganas para afrontar esta compleja eliminatoria contra el mejor equipo que existía en el otro bombo. Un equipo que lucha por estar entre los cuatro primeros en la Premier, liga que conocemos el nivel económico que tiene en todos los aspectos. Siempre lo pongo de ejemplo. El último clasificado de la Premier se ha llevado al lateral derecho del campeón español, es una realidad, y a punto de llevarse jugadores importantes de nuestro equipo, por poner en contexto el nivel y la fortaleza que tienen los equipos ingleses. A partir de ahí, tienen un entrenador con mucha experiencia como David Moyes está haciendo un trabajo fantástico”, recordó Lopetegui.

El apoyo de la afición. “El ambiente y el aliento del público va a ser muy importante, lo vamos a necesitar. La gente seguro que es consciente de todo y nos va a ayudar a competir ante un grandísimo equipo. Por muchos ingleses que vengan estoy seguro de que nuestra afición va a estar fuerte y nos va a transmitir esa energía que necesitamos”.

Las ausencias. “Tenemos muchísimas bajas, no se pueden enumerar porque son demasiadas. Los importantes son los que vienen, no los que se quedan en casa. Los que van a tener que afrontar un reto duro y difícil y con la máxima confianza en ellos, que van a generar ser un buen equipo mañana a pesar de todas las dificultades que tenemos, que son muchas”.

El momento de la temporada. “Estamos compitiendo en la Liga y en la Europa League, un torneo largo y duro como LaLiga y estamos compitiendo bien y ahora tenemos la Europa League con uno de los rivales más complejos, pero mantenemos intacta la ilusión por superarlos. Confiamos mucho en los recursos que tenemos”.

Favoritismo. “Esa palabra es para vosotros. Los favoritos no existen en el mundo del fútbol, sino lo que tú puedas desarrollar en el juego. Ya expliqué lo que es la Premier y el nivel que tiene el West Ham, por mucho que no se quiera ver a veces. No todo el mundo sabe lo que se cuece en el mundo del fútbol. Tenemos un equipo grandísimo, con jugadores muy buenos que están peleando por la cuarta plaza de una liga como es la inglesa”.

Su continuidad. “No sé de qué me habláis. Estoy aquí. Ojalá que esté aquí muchos años, ya lo he dicho muchas veces”.

El partido para el West Ham. “Es cierto que para ellos es muy importante, pero para nosotros también. La ilusión de ellos la podrán igualar, pero nunca superar. Estoy seguro que nuestro estadio lo va a generar, lo más importante es lo que suceda en el terreno de juego para poder superar a un muy buen equipo".

Muchos registros. “Es un equipo muy completo, es capaz de jugar de diferentes maneras, pueden aprietan arriba o un bloque medio-bajo, tienen inicios muy buenos, pueden jugar directos, tienen un delantero extraordinario como es Antonio… Tienen la baja de Bowen pero tienen arriba jugadores muy buenos como Fornals, Lanzini, Benharama... Atrás a Zouma, Dawson, Frederic, Croswell, de los mejores jugadores ingleses etc. Hablamos de un equipo de muchísimo nivel y muchísimas alternativas. Solo tienen prácticamente la baja de Bowen".