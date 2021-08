El Sevilla de Lopetegui está por afilar

l Sevilla que más remató a portería, también el que concedió más llegadas, se dejó sus dos primeros puntos de la temporada en el estadio Martínez Valero ante un Elche que acabó con sus jugadores derrengados sobre la hierba, que había perdido a sus tres centrales durante el partido –el tercero, Diego González, aguantó cojo los últimos minutos porque Fran Escribá había agotado las tres ventanas de sustituciones– y que mereció el punto que arrancó con sangre y fuego. A los once minutos adelantó a los ilicitanos el central Roco, que superó a Rekik, el sustituto del desenchufado Koundé, y poco antes del descanso igualó En-Nesyri al dar un martillazo con su frente en una falta lateral que botó Acuña desde la izquierda.No está afilado del todo este Sevilla. Tiene tarea Julen Lopetegui. Y tiempo para la reflexión en el parón por las selecciones. Y más naipes en la baraja para ensayar otras jugadas: en el banquillo, a su espalda, estaban sentados Montiel, Augustinsson, Lamela, el Papu Gómez, Rafa Mir. Y Delaney, que se subió al avión en San Pablo horas después de ser presentado. Una lista de suplentes de equipo top. Y quizás, el problema, es que algunos de los titulares que aún cuentan con pleno crédito de su preparador no le devuelven la confianza como antes. Hay que retocar. Y así afilar.Lopetegui recuperó su dibujo favorito, el 4-3-3, al dar entrada a Rakitic por el Papu. Jordán y el croata, quien no repitió sus buenos minutos de Getafe, imprimieron un compás cansino al juego, el ya consabido pase inocuo al pie que jamás inquieta al rival que espera. Por ahí empezó a nivelar la batalla el encorajinado Elche, que acumuló hasta cinco piezas en la zona ancha. Y por fuera, otro que trata de recuperar su identidad es Suso. El gaditano difícilmente se va en una arrancada, pero sus recursos técnicos y su creatividad le dieron mucho empaque al Sevilla. Hoy, su juego es pura confusión y sólo sacó el tiralíneas a los cuatro minutos. Una apertura a la izquierda la cazó de volea Acuña en la línea de fondo, el central Roco despejó a medias el pase del argentino al punto de penalti y la pelota le quedó a Óscar Rodríguez, cierto que en una posición forzada y para rematar con su pierna menos buena, la izquierda. Su tiro se estrelló en la cruceta y la pelota salió repelida hacia fuera. Poco más de Suso. De Óscar Rodríguez, algo más: la vía de peligro preferente del Sevilla fueron los pases a la espalda del carrilero Josan, que obligaba a dudar al central diestro de los tres que puso Escribá. A veces se coló el Huevo y alguna vez Óscar, que no aprovechó lo que pudo ese agujero en el coriáceo Elche.Con Koundé borrado del cartel esperando acontecimientos de Londres, no le quedaban muchas variantes a Julen Lopetegui para tratar de cubrir el vacío, no pequeño, del zaguero francés. El único central específico que le queda en la plantilla ahora mismo, junto a Diego Carlos, es Rekik. Pudo tirar de Gudelj para un remiendo, pero al final fue el neerlandés de origen tunecino quien entró en el perfil de central izquierdo, desplazando a su derecha a Diego Carlos.Pronto, a los once minutos, se abrió ese muro que debió improvisar Lopetegui con la espantá de Koundé. Mojica, por una vez, abandonó la cal y fue él quien abrió a Fidel, que juega de interior izquierdo, y muy bien, en ese dibujo 3-5-2 que dispone Fran Escribá. El ex recreativista aguantó la pelota, Diego Carlos debió salir de su zona para taparle y el ilicitano, clarividente, sirvió un pase picado al desmarque del central Roco, que andaba por allí ya que los blanquiverdes ya habían obligado a Bono a sacar la mano en sendas jugadas a balón parado. Roco fue a la espalda de Diego Carlos, Rekik fue a taparle en desventaja y encima, Acuña se había quedado desenganchado en el momento del pase de Fidel y habilitó al rematador. Su tiro lo rozó Rekik y aunque Bono sacó el brazo de nuevo y desvió el cuero, no evitó que éste se colara.Todo pudo ser mucho peor para los sevillistas si en un balón cruzado de Rakitic a Navas con Mojica encima del lateral sevillista, Benedetto hubiera aprovechado el gran centro combado del carrilero de origen colombiano. Su testarazo a contrapié salió fuera (22’).Al descanso, flotaba la evidencia de que el equipo no destila el juego del que aspira a subir otro escalón, este altísimo, hasta los tres primeros del campeonato. Lopetegui pudo cambiar algún naipe en el intermedio, pero esperó a la hora de pleito para dar entrada a Lamela, el Papu y Rafa Mir por Suso, Rakitic y Óscar. El Papu buscó a Acuña, Lamela trató de dibujar diagonales y Rafa Mir se metió junto a En-Nesyri. En espera de más colmillo, el juego del Sevilla, ciertamente, es abrasivo. Desgasta mucho. Y el Elche, acalambrado todo él, se tuvo que guarecer. Escribá metió un doble lateral con Palacios junto a Josán para frenar a Acuña y acertó, pero el cansancio de los levantinos inducía a pensar en que el Sevilla acabaría, una vez más, sentenciando en el tramo definitivo, en ese segundo partido final de Lopetegui. No contaba el vasco con que Rafa Mir, en una contra de Jesús Navas, pecara de ansiedad y rematara a la primera cuando un control le multiplicaba las posibilidades de chutar a la red (63’). Ni con que En-Nesyri cabeceara esta vez alto un caramelo de Navas (74’). No siempre la enchufará el marroquí. Y no siempre aparecerá la fortuna como en Getafe. Julen tiene que afilar a su equipo. Y tiene piezas.