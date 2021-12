Martial y el Sevilla: el fino hilo del que Monchi debe tirar

Hasta el más optimista de los sevillistas, hasta el más firme defensor de la magia y las virtudes de Monchi como gestor, intuía que la empresa de traer a un futbolista como Anthony Martial sería de las más complicadas por el contexto actual. El laberinto es grande y Monchi debe tirar de sus virtudes para dar con el hilo que ofrezca la salida adecuada.

Las cortapisas en el actual momento son varias. En primer lugar, el Sevilla tiene poco margen de maniobra, puesto que la eliminación de la Champions no le permite excesivas alegrías económicas, después de haber presentado déficit en la última Junta de Accionistas. En segundo lugar, porque tampoco dispone de excesivo tiempo: su idea es que la incorporación se haga efectiva cuanto antes para que el delantero palie la baja durante la Copa de África de En-Nesyri y Munir. Y en tercer lugar, porque Martial sigue siendo un futbolista muy apreciado en el Manchester United, el club propietario de su ficha federativa, en cuya adquisición invirtió en 2015 nada menos que 60 millones de euros y le prorrogó luego el contrato hasta 2024, con opción a otro más.

En plena negociación entre las partes, la situación ahora mismo está en el aire, más que nunca. Conociendo al Sevilla, es difícil que realice una contraoferta después de la que trascendió este martes 28 de diciembre: desde Nervión han pedido la cesión pura y dura, sin opción de compra, y pagando una parte sustancial de la ficha, pero no al completo. Sólo 4 millones de euros quiere abonar por media temporada el club de Nervión para hacerse con el préstamo del delantero francés de Guadalupe.

Y la réplica del Manchester United ha sido como un jarro de agua fría: no sólo no quiere compartir el pago de la ficha, que en neto y por medio año sería de esos 4 millones, impuestos aparte, sino que pide una prima por la cesión por media temporada, para intentar amortizar parte del costo elevado que supuso su contratación. La respuesta, que también trascendió desde Inglaterra, fue como una socarrona réplica al día de los Santos Inocentes. En Old Trafford no quieren inocentadas.

Evidentemente, las posturas en estos momentos están absolutamente encontradas, porque la diferencia entre compartir la ficha y pagarla entera además de una prima por la cesión, de cuya cantidad no ha trascendido nada, según lo publicado este martes por ESPN. Era obvio que el Manchester United no iba a regalar a un futbolista que ha perdido protagonismo desde el regreso a Old Trafford de Cristiano Ronaldo y el fichaje de Jadon Sancho.

Aun así, Martial fue un futbolista importante para Ole Gunnar Solskjaer y en la temporada 19-20 realizó 23 goles, 17 de ellos en la Premier League, justo después de que en 2019 se viera respaldado por un plus de confianza al serle renovado ese año su contrato por cinco campañas más.

En sus siete temporadas como diablo rojo, el delantero de 26 años, que llegó jovencísimo a Old Trafford, ha hecho 79 goles en 268 partidos oficiales, aunque en esta última campaña, con el condicionante de la destitución de Solskjaer, ha visto reducida su presencia en el once titular: apenas dos veces en la Premier, con siete escasas apariciones, más otras dos en la Champions.

Este martes se incorporó a los entrenamientos tras estar ausente de las tres últimas convocatorias, por unas molestias en una rodilla. Y su entrenador, Ralf Rangnick ya sabe su intención: quiere salir y ve con muy buenos ojos la posibilidad de reivindicarse en el Sevilla, pues su objetivo es volver a la selección.

Otro factor clave es la necesidad del Manchester United de revalorizar a su futbolista, de no dejarlo en la sombra para que se deprecie, ante la realidad de que ha perdido sitio. Y en esos dos frentes, el interés del United y el del futbolista de ir al Mundial, debe hilar fino Monchi para que el difícil laberinto de su cesión a un coste asumible tenga una salida viable. Aunque ahora mismo no haya salida...