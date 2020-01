El Milan abre otra puerta a Kjaer en Italia

En la Serie A está a punto de darse uno de los habituales cambios de cromos entre clubes con un jugador que aún pertenece al Sevilla. Simon Kjaer fue cedido al Atalanta al final del mercado de verano, pero Gian Piero Gasperini, el técnico del club de Bérgamo, lo ha dejado sin sitio y ha pedido al central del Milan Mattia Caldara, al que ya tuvo a su vez en el Atalanta. Según avanzan desde Italia, ahora el Milan está tratando con el Sevilla para hacerse con Kjaer en sustitución de Caldara, lo que daría otra oportunidad en Italia al danés.

Desde este verano, el director deportivo del Milan es Frederic Massara, quien ya conoce a Kjaer de la etapa de ambos en la Roma, en la campaña 2011-12. Massara era entonces director general del club romano y ahora está interesado en contratarlo para que juegue en San Siro, teniendo en cuenta que ya es un hecho la cesión al Atalanta de Caldara, que deja un hueco en la zaga milanista en su regreso a Bérgamo de la mano de Gian Piero Gasperini.

Gasperini no cuenta con Kjaer en el Atalanta, dado que el danés no se ha adaptado como esperaba a su sistema de tres centrales. De hecho, en la Serie A no juega el futbolista cedido por el Sevilla desde el 30 de octubre y apenas acumula cinco apariciones y 291 minutos, a los que hay que sumar un partido de Champions ante el Dinamo de Zagreb. Ahora el Milan está muy cerca del acuerdo con el Sevilla para su cesión con opción de compra.