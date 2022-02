Monchi: "El virus nos ha maltratado, pero ya pasó lo peor"

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha hecho un balance de la situación actual del equipo, saliendo de un momento complicado en cuanto a bajas y en puertas de su reentré en la Europa League, competición en la que ha logrado hacer historia.

El de San Fernando se ha referido en los medios del club al Covid, a la adaptación de Martial, al Dinamo de Zagreb, a la Europa League y a otros aspectos interesantes.

"Hemos pasado una travesía de dos meses muy complicada. El virus nos ha maltratado. Esa etapa más crítica ha pasado. Más allá de momentos complicados, se ha demostrado que había un fondo de armario importante. El equipo ha sabido sobrevivir", ha comentado.

El Dinamo de Zagreb. "Son el mejor equipo de Croacia, llevan once triunfos seguidos. Usa un sistema táctico difícil, con un 5-3-2 con una presión arriba muy complicada, con velocidad arriba y con dos jugadores arriba muy importantes. El año pasado eliminó al Tottenham y este año le ha ganado al West Ham. Es un rival difícil, un equipo con experiencia. No lo podemos menospreciar".

La Europa League. "Le tenemos mucho arraigo, mucho cariño. Le debemos mucho. Vamos a intentar, paso a paso, llegar lo más lejos posible. No es una motivación extra todavía jugar la final en casa. Soy poco de ir muy lejos. Imagino que si avanzamos será un plus más. No es una alegría caer eliminado de la Champions, de hecho fue un duro golpe. Pero se abre otra puerta en una competición dura que ha sido capaz de colocarnos en la élite. Estamos centrados en una competición en la que tenemos que dar el máximo".

Martial. "Tiene una capacidad de adaptación fácil. Le sucede a todos los jugadores de élite. No estoy preocupado en la adaptación, somos un club que la facilita. Es uno más del grupo. Necesitará un tiempo para adquirir los métodos de trabajo y los mecanismos de juego".

Porterías a cero. "No encajar es un trabajo de todos, además tenemos buenos porteros. Es un mérito del trabajo diario del míster".