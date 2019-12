Monchi y la paz accionarial: "Es una gran noticia para el club"

Nueva comparecencia ante los medios de Monchi y nuevos matices importantes sobre la actualidad del Sevilla en un amplio espectro. El director general deportivo nervionense habló en una entrevista a As de sus aspiraciones en su regreso al club, entre las que está reducir las diferencias con los grandes. Además, afronta un tema de reciente actualidad: el gran pacto entre las grandes familias de accionistas, que ve muy positivo.

Al ser preguntado por esto último, la paz social, respondió Monchi: "La vuelta ha tenido que ver mucho más con el director deportivo que con el sevillista, mucho más que ver con el profesional, porque encuentro un proyecto que ilusiona. Pero que haya paz entre los grandes accionistas es una gran noticia para todos los empleados del club, y más para los altos ejecutivos, es una gran noticia, porque permite trabajar con un ambiente más calmado".

Sobre las posibilidades de recortar las grandes distancias con los grandes y subir el listón de los objetivos deportivos, dijo: "¿Cuál es nuestra ilusión? Pensamos que si con las diferencias que hay ahora (1.000 millones de presupuesto de Barça y Madrid, 500 del Atlético y 200 del Sevilla), peleamos, pues cuando nosotros tengamos más recursos, que nos permitan pelear más, esas diferencias puedan ser más estrechas. De pelear de tú a tú, no, pero cuando se distraigan un poco podemos estar ahí".

Y ahí terció a su aspiración a intentar volver a ganar títulos: "Nosotros tenemos que aspirar a hacer una versión nueva del mejor Sevilla, y ése no es el de 1956 sino el de 2006, 2014, 2015… Por fortuna tenemos ejemplos cercanos. Hay que dar una versión mucho más agresiva y ambiciosa de algo que ha sido reciente".

También tocó la falta de gol: "Eso es un dato objetivo. A mí no me gusta ni esconderme ni tapar posibles carencias. Los registros goleadores del equipo en sí y de los atacantes en particular no son los esperados. Pero esto es como uno quiera ver la botella. Si la quieres ver medio vacía, la puedes ver medio vacía, o si la quieres ver medio llena, puedes decir, 'oye, con pocos goles el equipo está arriba: a poco de que el equipo haga gol podemos estar más cerca de los objetivos'. De la preocupación a la frustración o a la obsesión, yo me quedo en la preocupación e intentar poner los remedios necesarios. Desde mi punto de vista, dar apoyo y confianza al grupo como siempre he hecho", dijo en la entrevista a As, en la que también afirma que "este Sevilla tiene que pelear alguna Liga".