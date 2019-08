Sevilla y Norwich hacen oficial la cesión de Amadou

El Sevilla Fc y el Norwich City anunciarán en breve de forma oficial la cesión de Ibrahim Amadou al club inglés para la inminente temporada. En la operación se ha incluido una opción de compra de 10 millones de euros que los canaries pueden ejercer al finalizar la temporada, aunque no están obligados a ejercerla. El Sevilla resuelve así la salida del pivote francés, que no entraba en los planes de Julen Lopetegui.

Además, el Norwich cubrirá casi el cincuenta por ciento de la amortización anual para el Sevilla de Amadou, ya que aparte de hacerse cargo de la ficha completa del futbolista abonará una cantidad adicional en concepto de pago de la cesión que estará entre un millón y dos millones de euros. El medio galo ya se encuentra en Inglaterra para integrarse a las filas de su nuevo club.

La cercanía del cierre de mercado de la Premier League, a la que el Norwich regresa este curso, ha sido clave en la velocidad con la que se ha concretado el préstamo. Amadou llegó al Sevilla el verano pasado, pero no ha logrado tener continuidad en el conjunto de Nervión, en el que disputó 1.736 minutos entre todas las competiciones. Fue uno de los cinco futbolistas que no viajaron a Alemania el pasado 26 de julio.

Han sido varios los clubes que se han interesado por el jugador de ascendencia camerunesa, pero finalmente ha sido la propuesta del Norwich la que ha fructificado. En los canaries, Amadou intentará volver al nivel que le hizo destacar en el Lille en la Ligue 1. A su salida deberán seguirle otras, pues son varios los descartes a los que el Sevilla ha de colocar aún.