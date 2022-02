Una alegría y de nuevo una inquietud

No hay día en que el Sevilla no haga tener el corazón encogido a sus aficionados en el apartado médico. Si el domingo les dio la buena noticia de la recuperación de Jesús Navas y su regreso para entrenar con el grupo, en la primera sesión de la semana natural, ayer lunes, el protagonista en el plano positivo fue Lucas Ocampos, que también reapareció sobre el césped. Pero nuevas ausencias dispararon la alarma y los rumores, algo normal sobre todo si entre ellas están los dos refuerzos en el mercado de invierno, Tecatito Corona y el deseadísimo Anthony Martial.

Ocampos fue la gran novedad en el entrenamiento del Sevilla de este lunes, cuando el equipo de Julen Lopetegui continúa preparando la cita de este jueves ante el Dinamo de Zagreb tras celebrar también una sesión de trabajo el domingo tras el descanso del sábado.

El extremo, baja tanto en Pamplona como ante el Elche, puede convertirse en una pieza más para el ataque en el duelo ante los croatas, ida de los dieciseisavos de final de la Europa League que se disputa en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las nueve de la noche. Ocampos iba a salir inicialmente en el partido ante el Osasuna, pero se resintió en el calentamiento de una lesión anterior cuando además regresaba de jugar con la selección argentina, a la que volvía tras un periodo de siete meses sin ser reclamado por Lionel Scaloni.

Ocampos saltó ayer al campo y en principio debió haber trabajado con el grupo, aunque es una incógnita si estuvo al mismo nivel que sus compañeros en todas las tareas o se reservó en alguna para evitar algún movimiento que lo perjudique en su lesión. También Jesús Navas en principio completó con normalidad su segundo entrenamiento después de perderse una semana de trabajo por una afección médica que le impidió estar con el grupo. Además, el palaciego ha estado tres meses inactivo, ya que sufrió una rotura de fibras el 2 de noviembre en la derrota en casa ante el Lille.

Ésas son las noticias agradables. Las inquietantes de la sesión de este lunes fue que no se vieron en las instalaciones de la ciudad deportiva ni a Rakitic, ni Martial ni a Tecatito Corona, disparándose por tanto la rumorología ante la falta de información acerca de las causas de sus incomparecencias. El Sevilla no ha comunicado ningún positivo en Covid-19 desde hace tiempo, incluso habiendo pasado por el vestuario. Las últimas informaciones del club referentes a este tema datan de la visita a Valencia, cuando Lopetegui y Augustinsson se quedaron en el hotel al tener síntomas compatibles con el virus. De hecho, el técnico se perdió un partido más, ante el Celta, y se ausentó casi una semana en los entrenamientos y el Sevilla no informó más sobre el asunto.

En el caso de Tecatito, su ausencia podía achacarse a lo golpeado que acabó el partido ante el Elche, en el que fue muy castigado por el rival, sobre todo en la segunda parte, y tuvo que ser sustituido a la hora de juego. Sin embargo, Martial y Rakitic acabaron el partido aparentemente bien, aunque no se sabe si algo cargados, ya que ambos dejaron sitio a un compañero, aunque los dos muy al final.

Los entrenamientos de hoy martes y mañana miércoles van a ser reveladores sobre este tema, aunque la obsesión del Sevilla por esconder sus cartas da lugar a veces a situaciones rocambolescas. El argentino Montiel es otra de las dudas tras lesionarse muscularmente a los dos minutos del partido ante el Osasuna.

Para la visita del Dinamo de Zagreb son bajas confirmadísimas Joan Jordán, que arrastra una sanción del último partido de Champions ante el Salzburgo, en el que fue expulsado, y los lesionados de larga duración Suso y Lamela, que además no están inscritos en la Europa League al ceder sus licencias a Tecatito Corona y Martial junto a las salida de Óscar Rodríguez, que dejó la suya también para que entrara Gudelj.