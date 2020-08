Óscar Rodríguez y la ilusión del debut con la absoluta

El Sevilla va a sumar un nuevo internacional a su plantilla. Sin contar a Bono ni a Reguilón por ahora, Vaclík, Jesús Navas, Gudelj, De Jong... y Óscar Rodríguez, ya jugador sevillista, son los internacionales citados en esta ocasión. A éstos hay que sumar a los sub 21 Koundé, que también puede debutar con la segunda selección gala, y Pozo.

El joven mediocampista y mediapunta de Talavera de la Reina (28-06-1998) acude a mediodía de este lunes a la Ciudad del Fútbol de las Rozas para incorporarse a las órdenes de Luis Enrique. El jueves 3 septiembre tendrá la ocasión de su debut, en Stuttgart ante Alemania. Si no, lo hará cerca de su tierra, en Madrid, ante Ucrania, el domingo 6 de septiembre.

Tras su paso por las selecciones sub 17, sub 19 y sub 21, el ya futbolista del Sevilla, tras su compromiso por cinco temporadas, está más que ilusionado con la opción de debutar. Incluso ha cambiado su foto de perfil en Twitter ubicando una en la que aparece enfundado con la camiseta de la selección sub 21, en espera de poder vestirse con la de la absoluta.

Luis Enrique citó a Óscar Rodríguez días antes de que lo fichara el Sevilla: "Lo conocemos desde la sub 21 y nos ha agradado mucho su rendimiento en el Leganés. Ha demostrado ser un jugador importante en todas las facetas. Se asocia muy bien, es inteligente y tiene un disparo excepcional. Juega como interior, pero también puede jugar en banda", explicó el seleccionador nacional cuando dio la lista.

Una de las facetas que destacó el técnico asturiano suele pasar desapercibida ante las indudables cualidades técnicas del joven talaverano: "Curiosamente, me ha sorprendido su derroche físico, su posicionamiento y su inteligencia sin balón”, arguyó el seleccionador. "Es uno de los que más ganas tengo de ver", añadió.