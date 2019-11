El Qarabag agotará en el Ramón Sánchez-Pizjuán sus expectativas clasificatorias, pues el APOEL chipriota, que lo supera en el coeficiente particular con una victoria y un empate entre ellos, es segundo del grupo y puede sellar el pase, a falta de la última jornada, si gana en Luxemburgo y el cuadro azerbaiyano no suma ningún punto en Nervión.

Así, viaja a Sevilla con el cuchillo entre los dientes, ya que sólo le vale sumar puntos en el Sánchez-Pizjuán si no quiere despedirse de la Liga Europa ya en la fase de grupos.

El equipo que entrena Gurban Gurbanov, con los mismos cuatro puntos que tiene el APOEL y uno más que el Dudelange, llega tras caer el pasado viernes en su visita al SumQayit (2-1) en el torneo doméstico, con lo que prolongó una mala racha de resultados, aunque continúa como líder en solitario y aventajado de su liga tras doce jornadas disputadas.

Jaime Romero, ex cordobesista y ex granadinista, habló en la previa del partido de "sumar al menos un punto para seguir con opciones". El mediapunta albaceteño dijo que para lograr el objetivo deben "ser sólidos atrás y luego a ver qué pasa", ya que "contra estos grandes equipos, la única forma de conseguir un buen resultado es trabajar duro".

Con la consigna de "defender muy bien y ser muy serio" e "intentar, con el balón, crearles ocasiones", el Qarabag es es consciente de la dificultad de puntuar frente a "uno de los mejores equipos de la competición", según dijo Romero, que debutará en Nervión: "Aquí no he jugado nunca. Cuando estaba en el Granada estaba sancionado y no pude jugar en este estadio", recordó Romero, uno de los integrantes de la colonia hispana en el club azerí junto a Míchel y Dani Quintana, que es baja por lesión.

El vigente campeón de Azerbaiyán no consigue el triunfo desde el pasado 28 de octubre, con lo que acumula así cuatro partidos, con dos empates y una derrota en la liga que suma al perdido en la competición europea ante los chipriotas (2-1).

A estos condicionantes se unen el que el técnico del Qarabag tiene a varios jugadores con dolencias físicas, además del mediocampista Dani Quintana, el defensa Maksim Medvedev y el delantero Mahir Emreli, su principal estrella.