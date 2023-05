Sevilla-Real Madrid: Un partido sin racismo

Biri Biri, Kanouté, Reyes... Los dos primeros, de etnia negra y cultura islámica; el tercero, de ascendencia gitana y raigambre andaluza. Los tres, ídolos del sevillismo, que los tiene en sus particulares altares como eternos lares a los que encomendarse ante las inciertas aventuras del destino futbolero. Si hay un estadio en el que es difícil escuchar el sonido del mono, ése es el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero, como recordaban nuestras abuelas, quien evita la ocasión, evita el peligro: Vinícius no viene. Mucho mejor así.

Podemos hablar ya de un partido sin racismo, también de un Sevilla-Real Madrid muy descafeinado. Y no porque no venga Vinícius, sino porque dentro de cuatro días el sevillismo y el Sevilla están llamados a reescribir su propia leyenda con la final de la Europa League que debe jugar ante la Roma de José Mourinho. Esto, y no el debate mundial sobre el racismo y el caso de Vinícius, es lo que de verdad solapa un clásico de la Liga que ya, afortunadamente, no tendrá los focos mediáticos puestos en la reacción de Nervión ante las, parece que inevitables, provocaciones de ese niño malcriado que parece no querer desprenderse jamás del adjetivo Júnior que acompaña a su nombre futbolístico.

Tampoco viene Karim Mustafa Benzema, por cierto, un futbolista que siempre le ha hecho muchísimo daño al Sevilla por la calidad intrínseca e incombustible del delantero de ascendencia argelina, al que jamás se le ha dicho por aquí moro, de forma coral y despectiva, por muchos goles y jugadas desequilibrantes que haya protagonizado el capitán del Real Madrid. Y han sido muchas las ocasiones en las que ha expuesto su enorme clase futbolística en el prado de Nervión: en 22 partidos de Liga, 9 goles, 15 victorias, un empate y 6 derrotas. Así que, en lo estrictamente deportivo, mucho mejor para el Sevilla que tampoco venga Benzema. Ni Marco Asensio, que también le ha hecho con su exquisita zurda algún siete a los sevillistas.

Las bajas clave del Sevilla

Sucede que el Sevilla también está condicionado por las bajas. El desaguisado de Pape Gueye en Elche, con esa entrada sin sentido, tras un mal control, que le acarreó una inoportunísima roja directa, deja a José Luis Mendilibar sin una pieza clave para darle oxígeno a la línea que quizá más lo necesitaba, la medular. Para evitar caer en la tentación, y para mantenerlo entre algodones, ni siquiera convocó el vizcaíno a Fernando. Sí vuelve a la lista de convocados después de mucho tiempo Joan Jordán, que podría jugar un buen rato, pero no saldrá de titular, según anunció el técnico sevillista.

Si ningún factor externo lo impide, lo normal es que le dé relevo en la segunda parte a Rakitic, que tendrá que jugar porque alguien debe hacerlo en la zona ancha. Y no es probable que de golpe y porrazo, ante todo un Real Madrid, a Mendilibar le dé por hacer debutar a Manu Bueno.

Una lista con jugadores para hacer bulto

También son novedades importantes en la lista Nianzou y Marcao, pero llevan incluso más tiempo fuera que Joan Jordán y están casi “para hacer bulto”, como dijo de forma socarrona Mendilibar en su comparecencia previa. Es decir, están para completar la lista y, si la cosa se pone muy fea, saltar al césped a intentar ayudar. Pero llevan demasiado tiempo sin competir. A todo esto, el Sevilla aún puede meterse en Europa vía Liga, pues sigue a un punto del séptimo. Qué lío.

Pero, ¿recuerdan la angustia de Getafe, el pasado 19 de marzo, día del padre en el calendario de las casas de regalos y las grandes superficies? Mucho mejor este lío... y más aún sin la visita del estigmatizado Vinícius -estigmatizado tanto por su actitud en el campo como por su exoneración disciplinaria, un gesto de paternalismo racista-, sin tener enfrente a uno de los futbolistas más antipáticos en la historia de la Liga para los rivales... y no por ser negro.