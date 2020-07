Julen Lopetegui ha atendido telemáticamente a la prensa antes de afrontar el Sevilla-Valencia. El técnico volvió a hacer balance positivo de la temporada, pero pidió poner el foco en el último encuentro de Liga. "Para nosotros es un partido muy importante, ante un rival complicado, con grandísimos futbolistas, que nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo muy grande y es en lo que nos tenemos que centrar en él", dijo.

El entrenador sevillista fue preguntado en primer lugar por la sensación de llegar al final con los objetivos cumplidos en su primer curso en Nervión: "Tengo unna sensación de no mirar los datos demasiado. Soy de no mirar datos y sí de mirar para delante. Ya hemos comentado que tenemos una satisfacción grande por haber cumplido el objetivo de la Champions, que es importante a nivel deportivo, a nivel económico para todos, para la afición, para el club, para los jugadores, para nosotros..., comenzó.

Inmediatamente terció hacia los cruces de intereses de la última jornada. "Estamos centrados en el partido de mañana. Recibimos a un rival que tiene que ganar sí o sí para mantener sus opciones de entrar en Europa y nosotros queremos hacerlo para mantener nuestras opciones de poder ser terceros, aunque en un momento dado el empate les puede beneficiar tanto a la Real como al Atlético. Yo confío plenamente en que los dos van a salir a ganar y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es intentar ganar a un rival complicado, difícil y lleno de buenos futbolistas. Tenemos la ilusión de terminar los 38 partidos de la mejor manera posible".

Champions dos jornadas antes, ¿deberes hechos? "Los deberes los hacemos siempre porque trabajamos, lo que hay que ver son los resultados de los exámenes. (...) Yo no soy de imaginarme al principio muchas cosas. Trato de ser positivo y tengo la ambición muy alta pero nada más. A partir de ahí sólo vale trabajar. El fútbol de élite no te deja parar. Si algo te vale es para consolidar lo que has hecho y para saber que el camino está bien trazado, para seguir desarrollando ese camino".

Dos semanas de parón tras la Liga: "Si hay una temporada atípica, de situaciones novedosas para todos, es esta. Es un terreno desconocido, tenemos que hilar muy fino, porque no hay antecedentes históricos, y basarnos en nuestras propias situaciones. Ante un escenario cambiante hay que tener adaptabilidad. Y para mí eso es competir, que es estar preparado para todo, para jugar a las doce del mediodía, a las doce de la noche, con menos tres grados, con 42 grados… Esa es la base de la Liga, que ha sido más larga que nunca. Eso es llevar al límite el término competir y no puedo estar más orgulloso del esfuerzo de los preparadores físicos y de los futbolistas, que han comprado ese sacrificio. Ahora tras el partido del Valencia debemos gestionar algo distinto también a lo que hará el rival, porque ellos siguen compitiendo, y trataremos de adaptarnos también a esa realidad".

Parejo y Kondogbia, vinculados al Sevilla en Valencia: "No voy a emitir ninguna opinión. Son jugadores del rival y el respeto está por encima de todo. Sería un error por mi parte comentar cosas que no son del partido".

Mismo estilo de juego dentro y fuera: "Sí, hemos tratado de que el equipo sea reconocible y afronte los partidos con la misma determinación e intención tanto en casa como fuera. Está el matiz del comportamiento de los rivales, que no es igual como juegan en casa que fuera, eso condiciona también la respuesta futbolística. Pero sí tratamos de afrontar todos los partidos mirando de frente al rival, mirando la portería contraria, tratando de ser protagonistas y competir en todos los escenarios. Pero la actitud del rival también condiciona la respuesta".

¿Premio para los que no juegan en la última cita? "No hago las alineaciones pensando en premiar o no premiar, sino en tratar de competir bien. Hemos cambiado mucho en estos once partidos para buscar el equilibrio entre el desgaste físico y el emocional, con un desgaste bárbaro, buscando siempre la mejor versión del equipo. ¿Por qué no puede aparecer una situación para los que han jugado menos? Pero siempre pensando en tratar de ganar el partido".

Parón de entrenamientos y posibilidad de algún amistoso: "Trataremos de adaptarnos bien a la necesidad de ese partido (Sevilla-Roma). Podemos tratar de buscar algún amistoso. No hay rivales, porque acaban de terminar la temporada, o son en otras fechas. Vamos a ver cómo lo gestionamos. Y si no fuera posible lo solucionaríamos jugando entre nosotros"

Verano menos movido en salidas y llegadas: "Del mercado de verano no voy a comentar nada, todavía tenemos un partido de Europa League. Pero será un verano diferente al anterior, que hubo 15 entradas creo, pero todavía falta tiempo para eso".

El ejemplo de Jesús Navas: "El caso de Jesús lo hemos comentado muchas veces. Es para quitarse el sombrero. Tiene una naturaleza genética fuera de lo normal, una capacidad de repetición de esfuerzos fantástica. No miramos el carné, miramos su rendimiento, su entusiasmo, sus ganas. Tiene la ilusión de un juvenil, es así. Y no hay casualidades. Para llegar a ese nivel hacen falta dos cosas, una es la genética y la otra es la ilusión y la mentalidad que transmite. Unidas ambas el resultado es Jesús, es el jugador que más minutos ha tenido en la Liga. Y eso es fruto del esfuerzo, de la profesionalidad, del esfuerzo y de la ambición. Y estamos encantados con él".