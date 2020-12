El fútbol, los equipos, los futbolistas, los entrenadores... dicen que saben adaptarse a los nuevos tiempos. El Covid-19 fue un reto y ahí estamos, compitiendo cada domingo adaptando el juego, las reglas y los escenarios a la situación de pandemia. A lo que no acaban de adaptarse los equipos es a una variable que siempre está: los árbitros y las famosas circulares de unificación de criterio que firma el Comité Técnico de Árbitros.

Uno de los caballos de batalla son las manos dentro del área y las pautas para pitar penaltis o no. El Sevilla se adelantó ante el Valladolid con este nuevo fútbol, pero también acabó castigado y engullido por la nueva dirección que ha tomado el juego, en el que los córners y las faltas laterales se han convertido en un concurso de puntería que hace que los balones muchas veces en lugar de ir arriba a buscar las cabezas de los posibles rematadores han pasado a la media altura por si aparece una mano mal colocada.

¿Y a qué viene todo esto? A que el Sevilla jugó con fuego. Se aprovechó de ello, pero después cedió y cedió terreno que le regaló al Valladolid la oportunidad de empatar de esta forma. Se libró por muy poco en la mano de Joan Jordán cuando le pegó ese centro desde la izquierda en el antebrazo derecho dentro del área. Raro que el VAR, con Mateu Lahoz además al mando de la maquinita, no le diera ya el disgusto al equipo sevillista.

Por si fuera poco, el equipo de Lopetegui no se ha caracterizado precisamente nunca por su pericia a la hora de defender la estrategia. Con esa fórmula de defensa en zona, siempre suele dejar zonas muertas que los rivales aprovechan y ahí el Sevilla permitió que el Valladolid picara demasiado en la segunda parte, hasta que encontró el premio.

No fue un acierto en ese nuevo deporte de atinar a poner el balón en la mano del contrario, pero sí fue un duelo aéreo mal disputado por Koundé –hay situaciones en las que los centímetros se notan– que fue a parar a una zona muerta o no cubierta por los hombres de Lopetegui. ¿Error del cuerpo técnico por no colocar bien a sus peones en la estrategia defensiva? Puede. Es más, es bastante probable, porque el hombre de rechace en zona alejada del Valladolid, Raúl Carnero, no tenía ninguna vigilancia por parte del Sevilla y allí fue a caer el balón para, con su volea, ponerlo en la escuadra.

El fútbol requiere adaptación, está claro que mucha concentración –que también faltó–, pero sobre todo adaptación y el Sevilla jugó a una ruleta rusa cuando más balas hay en el tambor del revólver con esa aplicación de la norma de las manos. Se escapó en tablas en la acción de Joan Jordán, pero al final el galló cantó.