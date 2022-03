Ante la verdad del fútbol

Se acercan las emociones fuertes. Y esto es lo que quiere el sevillismo, que no se queje luego del sufrimiento si es que el desarrollo lo produce. Grandes rivales, competiciones importantes en eliminatorias ya avanzadas, todo a una carta y sin margen de error, los pulsos acelerados... El Sánchez-Pizjuán vive hoy una de esas noches mágicas en Europa, tarde más bien por el horario, de las pocas cosas mejorables en el espectáculo futbolístico que van a protagonizar Sevilla Fútbol Club y West Ham United. Otro asunto que podía haber sido más favorable para los de Lopetegui es la larga lista de ausencias que tiene la plantilla sevillista, algo que siempre devalúa un enfrentamiento de estas características.

Con los cuartos de final en juego y sin olvidar nunca que todo se libra a 180 minutos, no en menos, los londinenses van a plantear una ilustrativa prueba al proyecto que edifican Monchi y Lopetegui. El fútbol inglés, mientras no se demuestre lo contrario, está varios puntos por encima del español en físico, competitividad y calidad. La lástima es que el pulso puede que no sea del todo real por la cantidad de bajas con que acude el cuadro de Lopetegui. Echará de menos –y tanto– el sevillismo el músculo de Diego Carlos en la retaguardia o la imaginación del Papu Gómez en la zona de tres cuartos de campo para buscar las corrientes de aire entre puerta y puerta del bloque de David Moyes.

Pero, con todo, el Sevilla tiene argumentos para sacar el partido adelante y acudir al Olímpico de Londres con un resultado que le dé esperanzas de volver con el pase en la valija. Martial se ha apuntado a última hora y al francés le corresponde justificar la tremenda inversión realizada. Si con su ayuda el Sevilla da otro paso más hacia el sueño de disputar la final en Nervión, bien estaría el millonario desembolso consistente en el pago de la ficha del jugador del Manchester United.

Será una de esas noches en las que el equipo necesite a la afición. Que aparque ésta por un momento sus debates y arrime el hombro como muy bien sabe hacer. Con el empuje de la grada el Sevilla ha llegado siempre a un punto cercano a lo invencible y la ocasión la verdad es que lo merece.

Bajas El mayor ritmo físico propio de los equipos ingleses es la gran amenaza para un Sevilla que echará de menos a Diego Carlos y a Delaney

La magia de Nervión Tanto el equipo como la grada deben tener presente que el sistema de competición en Europa es distinto y que es una eliminatoria de 180 minutos

Un Sevilla-West Ham suena a duelo bonito, a fútbol puro y de verdad. Con público afortunadamente en las gradas después de una larga travesía del desierto, un tiempo para olvidar, el equipo de Lopetegui también está obligado a enganchar con dinamismo a su afición ante un rival seguramente más fuerte que él, que si bien hace un mes y pico competía en una competición inferior a la que tenían entre manos los nervionenses, ahora llega como cabeza de serie decidido a amargarle la noche (o la tarde) al hexacampeón.

Lo que tiene por delante en su liga el equipo de David Moyes son palabras mayores; Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United, aunque el Sevilla ha sabido ya tumbar a algunos de ellos cuando se han cruzado en su camino, finales incluidas. Eso está en la cabeza de los hammers, que sienten, cuando menos, el mismo respeto que el que por aquí tienen hacia su paso por el Sánchez-Pizjuán.

El escenario contextual cambia con respecto a lo que se vive en la Liga porque el sistema de competición exige además otros registros, que también irán cambiando conforme avance cada partido y la eliminatoria. Igual que el marco físico, un tema que le ha dado dolores de cabeza al Sevilla en los dos últimos años en Europa, donde proliferan diferentes tipologías de futbolistas capaces de sorprender por velocidad, potencia, y en el caso de la Premier, está claro que la endurance para completar la trilogía mágica.

Una ocasión de altura, un partido de los de verdad que puede ser una gran oportunidad para los de Lopetegui. No será fácil y hay muchos nombres tachados en la previa, pero junto a la afición puede hacerlo posible.