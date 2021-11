Munir: "El equipo salió como tenía que salir"

El último jugador del Sevilla en pasar por zona mixta fue Munir, que atendió a los medios oficiales tras el choque para analizar el partido.

Titularidad

"Era un partido muy complicado, nos jugábamos mucho. El equipo ha salido como tenía que salir. Al final, así los resultados salen como queremos".

Clave del partido

"La clave ha sido la actitud con la que salimos. Fuimos nosotros mismos, llegaron las ocasiones, marcamos pronto y a partir de ahí hicimos un gran partido".

Plano personal

"Me he encontrado bien. Hacía mucho que no jugaba tantos minutos, pero el trabajo del equipo se nota en el campo".

Afición

"Siempre están con nosotros y eso se nota. Jugamos con 12".