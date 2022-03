Xavi Hernández: "El Sevilla es más favorito que nosotros"

El Barcelona juega este jueves también los octavos de final de la Europa League ante el Galatasaray y su entrenador, Xavi Hernández, cree que el Sevilla es más favorito que su equipo.

"No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos jugado nunca. El Sevilla es más favorito que nosotros seguro. Ahora estamos en un buen momento pero todo esto hay que demostrarlo en el campo. Hay ilusión, pero en el Barça cada partido es un examen. No hemos hecho nada. Hay que seguir", dijo el técnico catalán.

Para Xavi, "el primer gran objetivo es estar en Champions. Y eso nos lo da quedar campeones en la Europa League o trabajar bien en LaLiga. Sin más. LaLiga es la que te dice como estás, no te engaña. Y es una ilusión también. Como la Europa League. Pero LaLiga te dice cómo estás trabajando".

El ex futbolista del Barça y de la selección española no se fía de su rival. "Tiene capacidad para hacerlo bien. Mañana el Galatasaray nos va a complicar mucho. Tienen calidad para salir de esta situación (está a 32 puntos del líder en la Superliga turca)", reflexionó.