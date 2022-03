Sesión de entrenamiento con muchas bajas pensando en Europa

La plantilla del Sevilla ya prepara la cita de este jueves frente al West Ham United, en el que el equipo de Julen Lopetegui debe dar el primer paso para lograr la clasificación para los cuartos de final de la Europa League. Los profesionales sevillistas se ejercitaron en uno de los campos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con bastantes ausencias debido a las muchas bajas por lesión que acumula la plantilla.

Aunque el club, como es habitual, no dio ninguna información sobre el estado de los mismos, en el vídeo que distribuyó a través de sus canales oficiales no se pudo ver a los aquejados por lesiones musculares que viajaron el viernes a Madrid para ser examinados por un especialista externo. Diego Carlos, Rekik, Montiel, Papu Gómez y Martial viajaron a la capital de España para buscar una solución a sus problemas. Tampoco se ve en las imágenes al brasileño Fernando, que se ha puesto en manos de un médico de su confianza en Oporto. Igualmente, Marcos Acuña, que no pudo acabar el partido ante el Alavés con molestias en la espalda, en principio tampoco se entrenó con el grupo, al igual que Suso, que sigue al margen. En la sesión participaron bastantes jugadores de la cantera, aunque no del filial, que estaba jugando, al igual que el C.