El Sevilla no borró el fracaso de Pamplona

EVITÓ un regalo de Asenjo que el debut del Sevilla ante su gente se rematase en fracaso completo, pero un solo punto ante un recién ascendido tan limitado como el Valladolid no es para tirar cohetes. Fue un reparto de puntos a través de un partido en el que el Sevilla siguió mostrando esa alarmante falta de fútbol que ya viene de atrás. Y eso que casi todo el juego se desarrolló de forma lógica; o sea, habitualmente en terreno visitante.

Se trataba de borrar de un plumazo el fracaso pamplonica y es como la ocasión propicia para un quite con el que hacerse perdonar. Y ese quite del perdón parece que va a llegar por la vía rápida, pues el Sevilla aparece como desmelenado en un asedio agobiante a las últimas líneas pucelanas. Pero es más artificioso que real ese dominio y eso que se bota un puñado de saques esquina que no ocasiona peligro alguno para la integridad de Asenjo. El Sevilla amaga, pero no concreta.

Y el juego va equilibrándose para que el Valladolid se quite lo timorato de su arranque y hasta que ose pisar ese territorio presuntamente comanche que es el área local. Y lo que son las cosas, resulta que una desaplicación defensiva le da a Guardiola la ocasión de abrir el marcador, pero intenta una floritura que Bono aborta con solvencia. Al descanso no se ha movido el marcador y hay ciertas dudas sobre de qué lado caerá la pelota, si de parte local o visitante.

Y cuando parece que la continuación será un más de lo mismo no es así y un penalti claro de Nianzou será el preludio del sorprendente escaramuza de Anouar que acaba en la red de Bono. Ya está el vitoreado Isco en el campo, pero no se nota. El Sevilla ataca a empujones y en uno de estos embates, Asenjo se queda con el molde y Rekik marca a puerta vacía. Ya apenas hay tiempo más que para una bochornosa tangana que será el pase de la firma a una faena muy deslucida.