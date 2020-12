El Sevilla ilumina con esperanza la Navidad

El Sevilla ha dado inicio en la tarde de este viernes a sus actos navideños con el encendido del árbol en la fachada de Gol Sur del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En el acto ha participado la Asociación de Hostelería de Sevilla, a la que José Castro le ha querido enviar un mensaje de esperanza, como al resto de la sociedad, en estos momentos de incertidumbre por la pandemia.

"Hoy damos el pistoletazo de salida a las Navidades en Nervión, con el encendido de nuestro árbol de Navidad en la fachada de Gol Sur del estadio. Iluminar es un infinitivo que más que nunca hay que conjugar en un momento tan duro como el que vivimos, sufriendo desde el mes de marzo, sufriendo con una pandemia que ha cambiado nuestras vidas de un día para otro", ha comenzado diciendo José Castro, que estaba acompañado por dos representantes de la Asociación de la Hostelería de Sevilla, por Antonio Álvarez y por Gabriel Ramos, vicepresidente segundo del club.

El presidente del Sevilla ha explicado el significado profundo del encendido del árbol de Navidad. "Hoy queremos iluminar este árbol, porque con este acto simbólico pretendemos poner un poquito de luz a la oscuridad de los últimos tiempos y mandar un mensaje de esperanza a nuestra sociedad. El mensaje es claro, no hay que rendirse, no os rindáis, no te rindas, nunca te rindas".

Además, ha dedicado especialmente al sector de la hostelería esas palabras de ánimos, de no ceder al desaliento. "Este mensaje quiero dirigirlo fundamentalmente a la Asociación de Hostelería de Sevilla, que hoy nos acompaña en este encendido. Nuestro club, en su historia, también ha recibido grandes reveses. Pero ha demostrado en muchas ocasiones que, con determinación, se puede superar cualquier obstáculo. Por eso quiero enviar un mensaje inequívoco de apoyo a todos los hosteleros de nuestra ciudad, no os rindáis, no dejéis de luchar, porque más pronto que tarde recuperaremos la normalidad".

Los hosteleros han agradecido el gesto. "En nombre de los hosteleros de Sevilla queremos dar las gracias al Sevilla Fútbol Club. Es un sector que lo está pasando mal y siempre es de agradecer que un equipo tan grande como el Sevilla tenga detalles como estos. Como dice el presidente del Sevilla, hosteleros, está prohibido rendirse. Estamos deseando que estas fiestas sean como las de otros años y deseamos seguir repartiendo felicidad desde nuestros negocios", dijo Antonio Luque, presidente de los hosteleros que estuvo escoltado por Pedro Robles, colaborador del club.