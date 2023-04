El Sevilla, a favor de querencia en Old Trafford

AHORA que parece difuminarse la sombra espantosa del descenso, el Sevilla tiene la oportunidad de actuar liberado para pensar en la reedición de gestas que lustran su historia. Vuelve a Old Trafford, un lugar de grato recuerdo en la historia reciente y frente a un rival que también proporciona sensaciones buenísimas por aquella remontada que dio el visado para derrotar al Inter en la final de La Sexta. O sea que cita la de hoy para soñar.

Por lo pronto es la cita más lujosa de todas las que ha librado Mendilíbar en su carrera, pero lo hace de la mano de un experto en estas cuestiones como el Sevilla. Y cuando llega la hora de afrontar una cita de este tipo, el equipo blanco se las avía solito para confirmar que nadie como él se mueve en las procelosas aguas de esta competición. Incluso cuando los vientos soplaban más amenazadores en la competición doméstica, allende la frontera siempre dio la talla.

Y va el Sevilla a esa glamourosa cita con lo mejor que tiene aunque se siga preguntando el personal que a quién se le ocurriría no inscribir a Pape Gueye. Aunque a Pape fuera, Papu dentro, y también el deseado Marcao que, al fin, da el O.K. para ir a la pelea. Quiere decirse que no hay hogaño lugar para la queja por los indisponibles, con lo que el Sevilla emboca la tarea con la ilusión de conseguir un resultado que dé opciones para el próximo jueves en Nervión.

Puede, además, el equipo sevillista vengar la afrenta sufrida ante el United por su querido hermano el eterno, lo que le proporciona un acusado plus de ganas de ganar. Dejando la broma a un lado, lo cierto es que el Teatro de los Sueños le es ciertamente familiar a un Sevilla que perdió con Juande y que ganó con Emery en sendos amistosos para no caer más ante los red devils ya en competición oficial. Los precedentes son buenos, a ver el presente si se da de parecida manera.