El Sevilla felicita al Betis por su triunfo en la final de Copa

El Sevilla FC ha felicitado al Real Betis, su eterno rival futbolístico, por la conquista de la Copa del Rey, ganada por el conjunto de Manuel Pellegrini este sábado ante el Valencia en el estadio de La Cartuja, choque acabó con empate a un gol en el tiempo reglamentario y al final de la prórroga y que se decidió en la tanda de penaltis.

Con un escueto mensaje en la cuenta oficial del club en las redes sociales, la entidad nervionense ha felicitado al club heliopolitano. “El Sevilla Fútbol Club felicita al @RealBetis por ganar la #CopadelRey. Enhorabuena”, mensaje para el que los responsables de la entidad han esperado al mediodía de este domingo y que rápidamente ha empezado a recibir respuesta, retuits y ‘me gusta’.

El Sevilla Fútbol Club felicita al @RealBetis por ganar la #CopaDelRey. Enhorabuena. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 24, 2022

El Sevilla fue apeado de la competición en un polémico derbi a partido único en el estadio Benito Villamarín que fue interrumpido por el lanzamiento de un palo de plástico que impactó en la cabeza de Joan Jordán, lo que hizo que el duelo se reanudara al día siguiente generando no poca polémica, ya que miembros del Betis acusaron a Julen Lopetegui de incentivar a Joan Jordán a fingir mareos para provocar la suspensión. El jugador, no obstante, fue examinado en un centro hospitalario y tuvo que pasar 24 en observación domiciliaria, no pudiendo jugar en la reanudación de un derbi que se prolongó varias semanas con cruce de declaraciones que ayudaron a que se enfriaran las relaciones entre los clubes.