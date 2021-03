La ilusión desbordada de Bryan Gil en la selección española

Bryn Gil está disfrutando como un niño con zapatos nuevos con su primera convocatoria con la selección absoluta. El futbolista del Sevilla cedido en el Eibar aterrizó el lunes en Madrid para dormir por primera vez con sus nuevos compañeros de la absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Antes, tuvo tiempo de visitar a la selección sub 21, que ya está en Eslovenia para jugar la primera fase del Europeo sub 21, contra la selección balcánica, República Checa e Italia. Les deseó suerte junto a Pedri y Pedro Porro, otros dos jóvenes que han dado el salto de la sub 21 a la absoluta y que no olvidan sus orígenes. Los tres estuvieron departiendo con Luis de la Fuente, como se aprecia en el vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol.

Además, habló de sus sensaciones cuando la semana pasada conoció la convocatoria de Luis Enrique, algo a lo que estaba totalmente ajeno. El joven barbateño se puso a llorar de emoción, como se apreció en unas imágenes difundidas por el Eibar, en el campo de entrenamiento. "Era el día de recuperación y estaba viendo entrenar al equipo cuando Pape y Rober Correa me dijeron que me estaban llamando de la selección. Estaba un poco enfadado y no les hizo caso, vinieron me enseñaron la convocatoria y como no sabía nada, lo primero que me salió fue llorar", dijo al llegar a Las Rozas.

"Estoy encantado de estar aquí, espero que me acojan bien, encajar en el equipo y ojalá debutar. Voy a aprender muchísimo, me voy a rodear de los mejores jugadores del mundo y espero aprender de ellos", añadió respecto a estas casi dos semanas que estará con la selección absoluta, que inicia en este parón la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 con tres citas oficiales.

Bryan Gil se ha convertido en uno de los futbolistas revelación de la presente Liga. Además, está aprendiendo a sufrir en un equipo como el Eibar de José Luis Mendilibar, que lucha por evitar el descenso. Es la segunda cesión del barbateño, que la campaña pasada estuvo desde enero en el Leganés.