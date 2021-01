El Sevilla lamina a un desnaturalizado Valencia

Aunque la degradación del club hizo metástasis hasta anidar en el equipo, un Sevilla-Valencia es, o era, uno de esos platos fuertes que depara LaLiga desde el inicio de los tiempos. Siempre se espera un alto nivel de competitividad entrambos, pero los tiempos son los que son, en la Liga está el equipo ché de mírame y no me toques y seguramente su entrenador decidió tirar la Copa en aras a no guardar fuerzas para no apurarse.

Y esa decisión de poner un equipo no habitual no procede ante un enemigo del poderío de este Sevilla ciclópeo que hasta llegó a gustarse ante un rival que perseguía sombras. Muy poco tiempo le costó al equipo de Lopetegui tomarle la medida al del navarro Gracia. No sé si el técnico valencianista supo bien lo que hacía alineando lo que alineó. Es más, puede ser que pensara que como a su antecesor Marcelino le echaron tras ganar la Copa para qué correr riesgos.

Todo fue coser y cantar para un equipo que se encontró con el enemigo más fácil de cuantos se enfrentó en el torneo del K.O. Ni en Lucena, Linares o frente al Leganés se encontró el Sevilla con las facilidades de este ridículo Valencia que Gracia puso en escena. Y fueron cayendo goles en cascada con un tres-cero al descanso que pudieron ser muchos más y alguna obra de arte en las combinaciones tocando a lo largo de la cancha para conseguir algún gol bellísimo.

Cómo ejecutó De Jong el segundo tras una larga y matemática combinación fue de enmarcar, así como la perfecta vaselina de Rakitic para el tercero. Tras el descanso prosiguió el soliloquio, con Navas y Acuña llegando al fondo como le venía en ganas y con la nota negrísima de la lesión del palaciego, mientras el rival seguía persiguiendo sombras. Ya está el Sevilla en cuartos de Copa y como candidato fundado para almacenar más plata en su rutilante sala de conquistas.