El Sevilla llega a los 35.000 socios, de los cuales unos 30.000 son abonados

El Sevilla ha informado este martes de que el club ha superado las 35.000 renovaciones en la campaña de abonos para la próxima temporada, la 2023-24, destacando el compromiso de la afición con el equipo en la última semana de plazo para la venta tanto de abonos como de los carnés de socios.

No obstante, hay que hacer una aclaración en este sentido y es que la cantidad de renovaciones anunciada por el Sevilla se refiere a socios y no a abonados con asiento, si bien el club estima que en este apartado se han superado los 30.000 abonos vendidos. El Sevilla ha decidido que no informará de la cifra exacta de socios, así como de ellos cuántos incluyeron el paquete de 3 partidos de Champions, hasta la finalización de la campaña.

Los socios, divididos en rojos y blancos según el precio, no tienen derecho a asiento, pero sí tienen beneficios para comprar entradas de algunos partidos, así como para encuentros del Sevilla como visitante, descuentos en las tiendas oficiales y la preferencia también para optar a la condición de abonado si quedan huecos libres.

El plazo de renovaciones concluye el próximo jueves 6 de julio, fecha en la que comenzará el plazo para las nuevas altas.

La intención del Sevilla es superar las cifras de la temporada pasada, en las que se alcanzaron los 39.179 abonados, de los cuales algo más de 27.000 sacaron la modalidad que incluye los partidos de Champions y los 44.785 socios.