Un enero condicionado

Aunque el aficionado nunca se cansa de las caras nuevas y se alimenta de fichajes y rumores, no se recuerda recientemente un mercado de invierno con tanta carestía en la plantilla. La elogiada confección de la misma en verano no era tanto. Y ya lo avisó el propio responsable de la planificación. Monchi confesó que le habían quedado cosas por hacer y vino a decir algo así como que no era la mejor de todas las que llevan su firma.

Lopetegui dejaba esta misma semana bien claro que necesita refuerzos y que el propio director general deportivo es consciente de ello. Y aunque el de San Fernando nunca fue amante de esmerarse en este mercado, se ve ahora en la necesidad de acertar. Monchi siempre receló de fichar en invierno. Consideró que el que necesita moverse es porque las cosas no van bien y que encontrar futbolistas que rindan desde el primer día es como buscar una aguja en pajar. Siempre prefirió hacer inversiones de cara al futuro, adelantar la aclimatación de los refuerzos de la temporada siguiente. Así llegaron los mismísimos Daniel Alves o Adriano Correia. Aunque cuando hizo falta demostró que también sabe encontrar jugadores para elevar el nivel de la plantilla y con la responsabilidad de sumar. El mejor ejemplo de eso es el invierno en el que llegaron Rakitic y Medel.

Por medio se quedaron muchos jugadores que pasaron con más pena que gloria y también algún cedido que dejó a la afición con la miel en los labios, como el montenegrino Jovetic.

Ahora, con el equipo peleando por los puestos altos –pero bien altos– en la tabla, pero también tambaleándose en la Champions, al Sevilla se le presenta un verdadero dilema después de haber confeccionado una plantilla corta en verano, de 24 jugadores en la Liga y sólo 22 en competición europea, en la que no están inscritos ni Gudelj ni Idrissi.

No parece un número, a bote pronto, excesivamente corto, pero la gestión de plantilla que suele hacer Lopetegui no abre mucho el abanico. El guipuzcoano suele tener 16 o 17 jugadores con los que combina y reparte la mayoría de los esfuerzos, pero se acerca un peligroso mes de enero en el que el Sevilla apunta a quedarse sin cuatro de sus jugadores más utilizados.

Las lesiones de Jesús Navas y Youssef En-Nesyri, que han llegado casi sin esperarse, van a limitar varios meses el potencial del equipo. Como mínimo noviembre y diciembre lo van a pasar en blanco y será en enero el mes clave, aunque las estimaciones hacen presagiar que la recuperación de ambos se alargará más y que se hará coincidir con la Copa de África, torneo que afecta de lleno a los intereses del Sevilla justo cuando el calendario nacional se endurece por la aparición de la Copa del Rey, aunque la Champions sufre un parón.

Bono y Munir se irán con toda seguridad con Marruecos y al Sevilla le queda, además, una dura batalla con los médicos de la selección norteafricana por la presencia o no de En-Nesyri en la cita. Ya de momento el jugador está siendo revisado en la federacíon alauí.

El Sevilla se ve obligado a fichar en enero para cubrir determinados puestos que se van a quedar, o se han quedado ya, cojos. De momento arriba, Lopetegui se queda sólo con Rafa Mir y Munir y del 9 de enero al 6 de febrero perderá al de El Escorial por la cita africana.

Preocupa la posición de central, donde una lesión de Rekik ha hecho que las orejas se pongan tiesas, ya que Koundé y Diego Carlos no siempre van a estar a salvo de lesiones y sanciones. En la portería está Dmitrovic y se confía para el banquillo en Javi Díaz, pero nada es descartable.

Pero, sobre todo, cualquier inversión estará supeditada a lo que haga el Sevilla finalmente en Europa, pues no es lo mismo seguir adelante en la Champions, pasar a competir en la Europa League o, directamente, decir adiós a los partidos europeos.