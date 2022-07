El Sevilla regresa de Corea tras un viaje de más de 30 horas

El Sevilla FC ha regresado a primera hora de la tarde de este lunes de su gira por Corea del Sur, donde el equipo de Julen Lopetegui ha realizado la primera parte de la pretemporada, desde el pasado 8 de julio. Tras un larguísimo viaje de más de 30 horas desde Seúl y con escala en Dubai, la expedición nervionense ha aterrizado en el aeropuerto de San Pablo, donde los futbolistas se han topado con la realidad térmica de la capital hispalense, con temperaturas que rozan los 40 grados.

El equipo blanco seguirá su preparación en Sevilla este martes, pero enseguida iniciará un nuevo stage de pretemporada en Portugal. Los de Lopetegui seguirán el trabajo diario en Lagos y disputarán en Lisboa un nuevo amistoso ante el Sporting Clube en el estadio José Alvalade antes de viajar a Inglaterra, donde jugará otros dos encuentros frente a Arsenal y Leicester.

El Sevilla sigue pendiente de la situación de Jules koundé, único miembro de la plantilla que aún no se ha incorporado a los entrenamientos y que está a la espera de que se resuelva su traspaso. Si éste no se produce antes, en principio el jugador tendría que volver este miércoles para viajar a Portugal con el equipo, pero en el club no terminan de aclarar este término a la espera que alguno de los clubes interesados, fundamentalmente Chelsea y Barcelona, presenten una oferta que satisfaga a todas las partes.