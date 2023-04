El Sevilla, ante un remate de curso glorioso

ALINEÁNDOSE están los planetas para que el Sevilla pueda terminar la temporada como si no hubiese pasado nada. Sin que su desastrosa planificación no tenga los nefastos resultados que se temieron de la mano de Sampaoli, que Lopetegui queda tan lejos que ni se recuerda. Salvo el empate sobre la campana con el Celta, cuanto ha tocado Mendilíbar ha sido mano de santo, mucho más decisivo en Old Trafford que antier en Mestalla.

Y así el panorama, ahuyentado el negro fantasma del segundazo, lo de pasado mañana en Nervión se presenta como el anticipo de otro mayo florido con más plata en su valija destino a Nervión. La victoria de Valencia ha obrado el milagro del retorno de la tranquilidad y que no haya sombras en el alma, por lo que el duelo con el United va a afrontarse sin dejarse nada en la recámara y ya sabemos de qué es capaz el Sevilla cuando se le mete algo en el entrecejo.

Vistas así las cosas y con el resultado de la ida más el aluvión de bajas que sufre el rival, podemos estar en la antesala de otro jueves de gozo. Un jueves muy repetido y que tiene en el de la Feria de 2006 su punto de partida. Libre de preocupaciones ligueras, el Sevilla saldrá sin ataduras al abordaje del prestigioso equipo inglés. Qué bien ha venido el triunfo en Valencia y qué manera de traspasarle el drama a un rival enconado de toda la vida para mirar al futuro en paz.

Soñar no cuesta nada y puede el sevillismo soñar con la séptima copa continental. Claro que no es conveniente adelantarse a la jugada ni vender la piel del oso antes de matarlo, ya que, a pesar del cúmulo de circunstancias adversas, se trata de un grande de toda la vida y ya se sabe que ese peso específico pesa demasiado. Bienvenidos sean los autogoles de la ida y el triunfo en Mestalla porque de esa forma se abre un panorama espléndido para un equipo que ha sufrido tanto.