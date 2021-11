El Sevilla sacó la primera de sus dos finales

Estábamos ante una final, la primera final que tenía que ganar el Sevilla para no quedar descabalgado de la Champions. Sabido es que las finales no sólo se juegan sino que hay que ganarlas y en eso es el equipo de Nervión un auténtico especialista desde cierto jueves de Feria de hace quince años. Ahora queda otra bala en esa ruleta y se fía para el día de la Inmaculada en la bellísima Salzburgo en plenos Alpes austroalemanes.

Salió a escena el Sevilla fanatizado, yendo a cada balón como si le fuera la vida en ello y la verdad es que era la vida en el primer torneo continental lo que le iba. Con el compromiso por bandera, la tropa de Lopetegui dio pronto con el gol, un gol que valía su peso en platino. Iban poco más de diez minutos y con el Sevilla en modo de zafarrancho de combate cuando Rakitic lanzó un caramelo que Jordán cabeceó a la red. Lo más difícil ya se había conseguido, pero queda tanto...

Quedaba un mundo, pero el Sevilla no estaba dispuesto a quedarse ya fuera de la Champions, corrieron todos como jabatos y no le dieron al Wolfsburgo ni una sola oportunidad. Solamente una andanada lejana que Bono desvió al larguero fue la producción en ataque del equipo alemán, que desde luego no habrá quedado especialmente satisfecho de su actuación en Dato. El partido fue un soliloquio del Sevilla, que en esos partidos embarrados y de redaños se las pinta solo.

Sin ocasiones de gol, el Sevilla dominó de pitón a rabo un partido que quizá se previera más complicado de lo que luego fue. Sobre la campana postrera, Rafa Mir hizo el segundo y Nervión respiró, más por temor a una mala pasada del destino que a lo que fuera capaz de hacer el rival. Ahora todo está en un pañuelo en ese Grupo G. Todos dependen de sí mismos y el Sevilla ha de ganar en Salzburgo para seguir en la Champions. Será el 8 de diciembre, en el pueblo de Mozart.