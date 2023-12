El Sevilla, solo ante el peligro

DOCE de diciembre del año en curso, estadio Bollaert Delelis, no va más para el presente sevillista y, por supuesto, también para la inmediatez, para ese futuro que tan mal pinta según se ven los números. Ganar o ganar es la cuestión, pues únicamente ganar en ese recinto de Lens, núcleo urbano de la Francia Alta, a tiro de piedra del Paso de Calais, encrucijada histórica por su cercanía con donde el desembarco que cambió la historia moderna.

Y ahí, tan cerca del Canal de la Mancha, se la juega este Sevilla dubitativo que no encuentra la senda bajo el mando de Diego Alonso, ese hombre. Aparte de las dudas que acarrea su deambular por las dos competiciones más importantes surge el aluvión de bajas. Eso es algo que en fútbol ocurre con frecuencia, que cuando los resultados no se dan, la enfermería se colma. O sea, que donde no hay harina, todo es mohína, conque a ver cómo se sobreponen Sergio y sus cuates.

Espera un Lens que anda por la séptima plaza de la Ligue 1, igualado a veintitrés puntos con su predecesor, Olimpique de Marsella. Sólo ganar le sirve al Sevilla para encontrar plaza en su competición fetiche. Está con sólo dos puntos y un triunfo le permitiría sobrepasar a los franceses por el factor favor-contra. Una empresa complicada, pero no imposible para un Sevilla que tendrá que mejorar muchísimo respeto a la imagen que está dando un partido sí y otro también.

Y si no fuera suficiente el hándicap de la enfermería repleta se une el de la prohibición del Gobierno galo. La violencia en general y muy en particular la que se vive en Francia ha propiciado el impedimento de viajar para los hinchas rivales. Eso hará que el Sevilla afronte la cita de hoy a las 18.45 horas solo, muy solo, ante el peligro. Pero en fútbol todo se libra en los tres cuartos de hectárea que ocupa la yerba, conque a apretar los dientes y que las cosas se reconduzcan.