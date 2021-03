El Sevilla tira a la basura una ocasión ideal

Ofrecía el calendario, tan vertiginoso, muy pronto la ocasión ideal de endosarle a otro la factura de lo que se rompió el miércoles en Barcelona, pero no resultó. El Sevilla, tan agarrado a Champions como está, desperdiciaba la oportunidad de hacerlo con más fuerza a esa cuarta plaza que ya no se ve tan alejada. Fue ante un rival muy inferior que ni siquiera con ventaja de dos goles se creyó la gesta que estaba protagonizando.

Con Dortmund a la vuelta de la esquina y derbi cuando rinda la semana, Lopetegui apela a eso que se ha dado en llamar Unidad B. Y ya se sabe que cualquier Unidad B tiene archidemostrada su capacidad de perder con cualquiera. Sucede a través de un juego anodino, insulso y que provoca que las deficiencias del Elche se noten menos de lo habitual. Fútbol impropio de la elite, vacaciones absolutas para los porteros y un ritmo como de partidito entre solteros y casados.

Tiene más tiempo la pelota el Sevilla, pero que si quieres arroz, Catalina. Con un centro de campo formado por Rakitic, Gudelj y Papu Gómez ni siquiera se tiene la pelota cuanto se debe, mientras que el rival demostraba en cada lance por qué se halla en los sótanos de la tabla. Al cabo es un recién ascendido que hace lo que sabe y hasta con mucho mérito para no sufrir un solo apuro ante el omnímodo Sevilla, conque a ver si en el descanso se produce alguna reacción de alguien.

Y la reacción no aparece a pesar de que Lopetegui intenta maquillar un tanto la Unidad B con titulares como Óliver, Jordán y Acuña. Al poco, Suso a escena, pero tras un susto de Boyé llegan los goles locales. Sale En-Nesyri y maquilla el resultado, no la tarde, De Jong, pero no hay tiempo para remontadas. Ha sido mucho el tiempo dilapidado, se le ha permitido al rival crecerse y todo remata con el tercer sofocón en una semana. Era día para que otro pagase el daño, pero...