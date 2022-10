Sevilla, urge escapar del pozo

Hasta pudo ganar al final, pero bien está lo que bien acaba y el Sevilla, ya de Sampaoli, puede darse con un canto en los dientes por haber agarrado uno de los puntos en juego. Y es que si prescindimos del arranque, el partido fue dominado por un Athletic que contó con innumerables ocasiones de hacer el segundo gol. Es lo que dio de sí la reaparición de Jorge Sampaoli en un equipo al que ha de darle la vuelta como a un calcetín.

No podía desaprovechar Sampaoli la oportunidad de dejar su sello en la alineación y lo hizo para que, por ejemplo, Bono aún se esté diciendo qué habrá hecho él para merecer el banquillazo. Por lo demás, la coherencia de juntar a los jugones y lo cierto es que la película se repetía con un Sevilla saliendo arrebatado. La diferencia estuvo en que las ocasiones perdidas de antaño tuvieron la réplica de dar a los cuatro minutos con un pase de Óliver a la red, he ahí la diferencia.

Y como el gol es el mejor dopaje que tiene el futbolista, el Sevilla mantuvo el ritmo y hasta pudo aumentar la ventaja. Por su parte, el Athletic aparecía inconexo y queriendo fiar todo a los hermanos Williams y su verticalidad. El Sevilla se ubicaba inteligentemente en cancha y todo hacía indicar que, al fin, iba a saber a qué sabe ganar de local. Pero el equipo fue diluyéndose para dar opción al rival a que manejase la partida y así se fue al intermedio, con bastante inquietud.

Tras el descanso, una película diametralmente distinta, con el Athletic como dueño y señor de la cancha, del balón y, por ende, del partido. Pero ese dominio no se reflejaba en el electrónico, Sampaoli hacía una auténtica suelta de palomas en los cambios y los leones desaprovechaban ocasiones a barullo hasta que llegó el zurriagazo de Vesga a veinte minutos del final. Sobre la campana pudo marcar el Sevilla, pero no pudo ser y ahora urge salir del pozo, no cabe otra.