El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha analizado diferentes cuestiones de cara al encuentro de este próximo lunes ante el Eibar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Eibar

"Es un equipo experimentado, un equipo de autor en todos los sentidos. Nos pondrá en serias dificultades"

Renovación de Paco Gallardo

"El club está contento con su trabajo y nosotros estamos encantados con su cooperación con el primer equipo y la aportación con los chavales".

Canteranos

"Los chicos que están incorporados con nosotros nos ayudan. Están preparados si necesitamos de su ayuda en el campo y estamos encantados con ellos. Dependerá de las circunstancias del partido si juegan o no, queremos competir y ganar. Cada partido es como un melón, hasta que no lo abres no sabes cómo va a salir".

Cinco partidos, ¿cómo está el equipo de piernas y cabeza?

"El equipo llega lo mejor posible dentro de las circunstancias. Ha trabajado duro todo el año. Han pasado muchas cosas. Este año ha habido muchas y seguirá habiendo, pero tenemos que estar preparados para ello. El equipo tiene que seguir en esa línea, recuperar lo mejor posible de parido a partido, ser fuere de cabeza y tener la ilusión de competir cada día y de alcanzar el objetivo. Eso nos mueve para trabajar en el día a día".

¿Algún jugador del Sevilla con molestias para mañana?

"Hemos tenido alguna cosita y vamos a ver. Aunque ha habido más días hay mucho desgaste y alguna cosita siempre hay. Esperemos que no sea importante, vamos a esperar a mañana. Al jugar a las diez nos permite en la mañana tener margen para tener información en la toma de decisiones".

Munir

"Está bien. Está preparado, entrenando y compitiendo bien, muy buen rendimiento y estamos contentos por él y por el equipo. Todos tienen que estar con las orejas para arriba, necesitamos a todos, que todo el mundo esté preparado para esa aportación decisiva. Muchas veces son decisivos los que salen 20 o 5 minutos. Esa es la competencia interna y luego está la realidad competitiva de un equipo que quiere aspirar a ganar cada partido".

Entrenar y jugar con calor y sin afición

"Es lo que hay. Con las cosas que no podemos cambiar tenemos que adaptarnos. Es el que hay para todos. Pero no hay que hablar mucho de ese contexto. Lo de la afición imagino que todos los equipos dirán lo mismo. Todos querrán jugar con su afición, pero no podemos decidir nosotros, hay que adaptarnos a una realidad diferente, nueva y que nos va a exigir a todos de hacer un esfuerzo importante".

Los delanteros, sin gol

"Los goles los marca el equipo. A partir de ahí todo el mundo aporta cosas, los delanteros aportan dentro del trabajo colectivo. Tengo plena confianza en todos. Con trabajo, ambición y determinación volverán a marcar goles. Lo importante es que le equipo funcione".

El VAR

"Al final forma parte de la interpretación de la persona que está viendo el VAR y puedes estar de acuerdo o no. El VAR te da una perspectiva mejor y siempre ayuda a estar más cerca de la realidad, lo que pasa que hay una interpretación de la persona que hay detrás y veces hay un interpretación diferente. Es una herramienta y la usan personas y a veces estarás de acuerdo o no en la interpretación".

La buena temporada Carlos Fernández

"Lo primero es un jugador del Sevilla cedido al granada y por respeto al Granada y al propio jugador no voy a emitir una opinión en este proceso. Ha estado con nosotros en pretemporada y tenemos una buena opinión de Carlos".

Las bajas de Escalante y Orellana en el Eibar

"Creo que el Eibar tiene un buen equipo al margen de esas bajas. Hay partidos en los que ellos no han participado y han competido. Tendremos delante a un equipo difícil y bien entrenado. Esté quien esté, el objetivo es centrarnos en lo que tenemos que hacer".