Pablo Machín: "El Sevilla está obligado a ganar todos los partidos"

Pablo Machín ha atendido a la prensa en la previa del partido del Sevilla ante el Getafe (domingo, 20:45). El entrenador sevillista ha comentado que el derbi con toda su polémica, acentuada por la circunstancia del parón, quedó muy atrás, y puso su vista en el Getafe: "Vende muy cara su derrota, trabaja como bloque y el año pasado peleó por Europa con el Sevilla".

El derbi y la justicia venidera del VAR: "Todos miramos hacia delante, lo pasado, pasado está. Sabemos la polémica que desatan estos partidos y desafortunadamente no tuvimos la justicia que en teoría podíamos esperar, pero estoy convencido de que en un alto porcentaje esa justicia se va a producir con la implantación del VAR. Vamos a dejarlo correr. Tenemos dentro del infortunio la satisfacción de que podemos contar con Roque Mesa, ya que Gonalons tuvo el infortunio de un golpe que parecía poca cosa y tiene un problema que se le alargará".

Gasolina y reparto de esfuerzos: "Tenemos que mirar hacia delante. Hemos cargado la gasolina que ya hemos ido consumiendo. Hemos empezado antes que nadie para la clasificación de UEFA. Y ahora vienen muchos partidos seguidos este mes y necesitamos la energía de todos los jugadores, estoy muy contento de cómo hemos entrenado esta semana, sobre todo los que se han quedado aquí, porque algunos internacionales han venido tarde. Y encaramos de la mejor manera el partido de mañana, que es lo más importante y en lo único que pensamos".

El estado de Franco Vázquez: "De Franco me tengo que fiar más de lo visto hasta ahora que de lo visto esta semana. Apenas se entrenó el viernes, con descarga y algunos aspectos de técnica individual, y hoy es el primer entrenamiento de intensidad que ha hecho. Franco es un gran jugador y para los entrenadores es un contratiempo que se vayan con sus selecciones los buenos jugadores, pero también es un motivo de orgullo. Lo tenemos que asumir y mañana debemos contar con él".

Quincy Promes como alternativa: "A pesar de que juegan en la misma posición, sus características son completamente diferentes. Franco es un futbolista de llegada, de un juego de más pausa y toque, de más pase. Y Promes es un futbolista de mucha velocidad, que le gusta tener terreno de por medio para aprovechar sus virtudes. Son diferentes y los podemos utilizar a los dos durante el partido".

Confianza en la mejora de Gnagnon: "Hemos fichado a Gnagnon porque pensamos que es un muy buen jugador, por la edad que tiene y porque tiene mucho margen de mejora. Está en esta fase, y en competiciones europeas lo ha estado haciendo bien. Es obvio que no está al nivel en el que puede rendir mejor. Pero tenemos siete partidos en 21 días, necesitamos frescura y todos los que me demuestren que están implicados voy a tener que aprovecharlos, a todos. Además hemos tenido tres lesiones de duración larga, de mala suerte, porque son traumáticas, no son musculares".

Andre Silva, el referente arriba: "Tenemos mucha confianza en que este año le venga muy bien y lo aprovechemos nosotros, porque lamentablemente no es de nuestra propiedad. Buscamos que haga muchos goles, pero también tenemos garantizado que va a hacer un trabajo importante para que los compañeros de alrededor se puedan aprovechar".

El Getafe, un duro contricante: "No se gana a ningún rival sólo con el escudo. La clave es el acierto y el acierto va ligado a la calidad. Tengo un equipo con calidad y a ver si tenemos nuestro día y podemos aprovechar nuestros momentos. El Getafe es un equipo que vende muy cara su derrota, trabaja como bloque, y el año pasado peleó por Europa con el Sevilla. Conocozco los equipos de Bordalás, llevamos una trayectoria pareja, y va a ser un partido sumamente difícil".

El gen de la exigencia: "El Sevilla está obligado a ganar a todos los equipos. Yo lo que tengo claro es que tenemos que dar el máximo potencial para poder ganar, si luego el rival es mejor que tú, no podré recriminar nada a mis jugadores. Sé que estamos en el Sevilla y cuál es la exigencia. Lo que debemos exigir es hoy, por el presente y por la capacidad que mostremos jugadores y técnicos en el terreno de juego".

Rotaciones y reparto de confianza: "No soy un entrenador de ir mirando a largo plazo. La idea es que intervenga el máximo número de jugadores en todos los partidos para tener más frescura. Según cómo salgan los jugadores de cada partido haré la siguiente alineación. Todos los jugadores tienen que tener la oportunidad de mostrarse sabiendo que la exigencia es máxima y que no se nos permiten muchos errores. Hay que intentar acertar lo máximo posible y eso pasa por darles confianza a todos los jugadores, porque también ellos me están dando confianza que pueden jugar en el día a día".

El Sevilla, quinto límite salarial: "No tengo el dinero yo para saber lo que me puedo o no me puedo gastar. El Sevilla siempre pelea por estar en Europa. Y mi objetivo es ganar al Getafe, luego ganar en Europa, y seguir así hasta el final, y ya se sabrá por qué podemos luchar al final. Si el fútbol es el deporte rey es porque el dinero no garantiza los resultados. El Getafe por ejemplo es un equipo que saca mucho rendimiento a futbolistas fichados en Segunda División, que quizá por no tener tanta presión en el día a día en cuanto a resultados se convierten en buenos jugadores de Primera División, como a mí me pasó con el Girona. Hay que optimizar los recursos que uno tiene. Y mi obejtivo es quedar lo más arriba posible".