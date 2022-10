Sólo falta acelerar sobre seguro

El Sevilla de Sampaoli va adquiriendo su personalidad, que no es muy distinta a la que se ha visto en Nervión durante tres años con Lopetegui. Tras una primera parte con muy poco ritmo, aceleró después, jugó con fuego con su punto negro de cada partido, las transiciones ataque-defensa, y acabó volcado y encontrando por fin ese golpe de suerte que tantas veces se le había negado.

El gol de Isco, con sello de denominación de origen y certificación de calidad, fue una liberación y recordó a muchos de los que anotó en el Real Madrid, levantando la cabeza y dándole al balón la altura justa para ponerlo lo suficientemente inalcanzable para el portero y que cayera lo justo una vez superado éste. Con ese tanto, el sevillismo respiraba después de haber estado con el corazón encogido desde que comenzó la segunda parte y el Copenhague dio el primer poste.

Dejó el Sevilla que el partido se abriera después de un primer tiempo insulso y sin ritmo, aunque tuvo un arranque esperanzador con una presión fuerte arriba. Pero luego se aletargó con mucho pase al pie y en la segunda mitad apareció la temida fase de los ida y vuelta.

Defensa

Volvió Sampaoli a la defensa de cuatro y esta vez ni para defender tampoco metió el quinto hombre entre centrales. Lo ancló con Joan Jordán y soltó dos interiores a los que les faltó ritmo.Aunque el cambio más llamativo fue que hubo, de inicio, una presión más adelantada. Dolberg fijaba y el resto daba pasos adelante, por lo que la recuperación de balón no era difícil.

No obstante, el sistema defensivo sigue demostrando que es el aspecto a mejorar. Por la zona de Montiel Daramy atraía rivales y el equipo tenía que bascular por ahí, apareciendo huecos que el Copenhague no aprovechó como sí podían hacer Manchester City o Borussia Dortmund.

Y en la segunda mitad, otra vez las transiciones. Marcao, con oficio y seguro, sí que a veces generó desequilibrios yendo a presionar a zonas adelantadas, como en la que Hareldsson intentó la vaselina a Dmitrovic.

Ataque

Con balón no aparecieron los problemas que Valencia y Madrid provocaron con su presión arriba, aunque Marcao tuvo algunas pérdidas. La salida fue más limpia que otras veces, pero arriba llegaba el frenazo con mucho juego al pie y poca generación de espacios. Otras veces está la obsesión por sumar efectivos arriba, lo que no ayuda y acaba atorando. No se trata de eso.

En la segunda mitad, para evitar pérdidas sobre todo ya con el 1-0, la salida de balón fue más directa con patadón de Dmitrovic (también la prosa, y no sólo el verso, está presente) en esa fase en la que el partido se abría peligrosamente y amenazaban los contraataques del rival.

Virtudes

El equipo tiene fe (nunca la perdió) y se contagia de una afición que lo dio todo. Hubo comunión.

Talón de Aquiles

La diferencia con otros días fue la calidad del rival. Debe evitar las transiciones. Cuidado con agotar las ventanas de cambios. Otra vez con muchos minutos por delante.