Suso: "Es muy importante; era un partido de estar atentos"

Uno de los goleadores de la noche, Jesús Fernández, Suso, celebraba el triunfo en Mestalla sobre el Valencia, tres puntos que suma el equipo de Mendilibar y que pueden ser claves para mirar el tramo final de Liga de otra manera.

El 0-2 permite al Sevilla respirar con 8 puntos de ventaja sobre el descenso y el gaditano recordaba el valor de lo conseguido por el grupo.

"Es un triunfo bastante importante por la situación nuestra, por la situación de ellos... Ha sido un partido difícil, ellos han jugado bien, pero hemos podido ganar y es importante para nosotros", decía el centrocampista, que cuajó un buen partido coronado con un golazo.

A Suso le preguntaban por la mano de Mendilibar, que se ha notado en el Sevilla. "No, hoy era un partido de estar atentos, ellos han conectado bien por dentro, nosotros hemos sido más directos, no hemos encajado gol y se nos ha puesto de cara el partido".

Por último, el gaditano aún no ve que sea un paso definitivo para olvidar la pesadilla del descenso. "Es un poco temprano todavía, quedan muchos partidos, tenemos que ganar el siguiente partido y está claro que si te duermes vuelves a estar metido".

Badé

Otro jugador que pasó por zona mixta fue Badé, clave en la victoria sevillista: "Un gol que para mí es perfecto. Muy contento con ese tanto. Me agarraron un poco, pero esto es fútbol. Hoy partido muy complicado. Hemos hecho un buen trabajo. Tres puntos buenos para el futuro. Me siento muy bien. Espero ahora ganar el jueves, esto es el Sevilla".

Rekik

Por último, Rekik indicó que se marchó tocado, pero sin ninguna lesión: "Hemos ganado tres puntos positivos. Estoy bien ahora. Después de mucho tiempo, he jugado otra vez. Hemos hecho un buen partido y ganamos tres puntos. Me siento bien, después de una hora no quería arriesgar más".