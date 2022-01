Tecatito Corona: "Voy a buscar hacer historia en un club con historia"

Jesús Tecatito Corona (Hermosilla, Sonora, 06-01-1993) ha sido presentado como futbolistas del Sevilla, club con el que firmó el viernes pasado hasta 2025, por tres temporadas y el resto de la actual. El internacional mexicano ha realizado el ritual de los fichajes después de haber debutado con la camiseta sevillista, nada menos que uno de los derbis más calientes y lamentables, por todo lo acaecido desde el infame lanzamiento de un palo astillado y en punta -detalle que muchos han obviado- desde Gol Sur, que se recuerdan. Así pues tiene de primera mano una experiencia sobre su nuevo contexto futbolístico.

"Tengo en el estómago muchas emociones, más positivas, y muy feliz de estar acá ya y de haber enfrentado los primeros minutos", dijo el mexicano para abrir el ritual de la presentación.

La insistencia y la confianza de Julen Lopetegui ha sido clave para su llegada. "Es algo que ya he dicho en algunas ocasiones, que un ser al ser halagado de esa forma lo único que le queda es agradecer, sentirse afortunado y trabajar el día a día, poder ser mejor para devolver esa confianza".

Su desembarco en el Sevilla es un paso importante y esperado por parte del futbolista desde hacía tiempo. ¿Se siente liberado? "La verdad es que sí. Ya llevaba un tiempo buscando venir acá, sabiendo lo que es el Sevilla y un entrenador que me quería. Hoy en día me siento muy feliz de mi trayectoria y agradezco también a mi ex equipo por todo lo que logré. Habíamos logrado cosas en Oporto y sentía que tanto mi familia como yo necesitábamos buscar otros objetivos y que era el momento. Hoy día me siento realizado por haber llegado al Sevilla".

Porque el deseo de Lopetegui, que lo tuvo en la temporada 2015-16, viene de largo. "Creo, si mal no recuerdo, como un año y medio. He venido teniendo charlas con él, con mi compañero Oli (Óliver Torres), que ya lo tuve en el Oporto, y siempre me habló muy bien de acá. Y eso me hizo tener la idea más fuerte de venir".

Además ha hablado con otros ex sevillistas mexicanos, Layún, Chicharito... "La bienvenida fue espectacular, desde que bajé del avión con mi familia hasta ahora se han portado de una manera fenomenal y han hecho que mi encaje al equipo y la ciudad sea más fácil. Me he sentido muy bien. He hablado amigos, he hablado con Chicharito y me ha deseado lo mejor y me ha dicho maravillas del club y de la ciudad y que me voy a encontrar personas que me van a hacer la vida más fácil".

Su rol futbolístico y el dorsal 9

El atacante mexicano fue preguntado por qué rol quiere desempeñar en el Sevilla, después de haber jugado en esta temporada en el Oporto sobre todo de lateral, una posición que ya conocía de años anteriores. Pero él se encuentra muy a gusto con el dorsal 9 que ha cogido, porque lo acerca más a la portería. "Hace más fuertes mis objetivos, que siempre se ha dicho que he sido asistidor, he hecho pocos goles. Por ahí creo que puedo pisar más el área, con goles, me estoy enfocando en eso para ayudar más al equipo".

Su polivalencia también salió a colación "Desde niño jugué arriba, me hace ilusión estar más cerca de la portería, pero uno está para ayudar al equipo y si hace falta estar abajo, vamos abajo"

Tecatito Corona sabe adónde viene. "Después de ganar seis Europa Leagues, cómo voy a ver al Sevilla. Es un equipo grande, un equipo fuerte. Me he ido familiarizando con cómo se vive acá el fútbol, con intensidad, con pasión".

"En los últimos años he venido ganando madurez", dijo el internacional de 29 años. "Espero seguir sumándole al Sevilla, que siga siendo de los favoritos en la Europa League y haciendo mi trabajo. Lo que espera de mí el míster creo que es lo mismo que me venía diciendo desde que me conoce, que haga mi juego, sea por la izquierda o por la derecha, sea abajo, que disfrute el fútbol, que es como uno logra superarse, sobreponerse".

También se le preguntó por la mayor presión y ritmo de juego en la Liga que en Portugal: "Cuando hablaba del recibimiento y el encaje me refería a eso, me irán diciendo cómo son los partidos, y a mí lo único que me toca es trabajar, para poder meterme en la dinámica del equipo lo antes posible".

El derbi ya pasó

El derbi tomó fuerza en la presentación. Tecatito Corona evitó con elegancia las preguntas comprometidas, como la fea actuación de su compañero de selección Guardado en la celebración bética y su lamentable disculpa negando que se estuviera burlando de Joan Jordán. ¿Vio esa burla? "Lo que he visto ahora es mi fichaje, mi debut y lo que se viene por el frente, de lo otro no tengo nada que opinar. Soy muy feliz por estar acá".

Además recordó que ya tiene experiencia en los partidos de máxima rivalidad, el clásico regiomontano entre Monterrey y Tigres, el Clásico de Portugal entre Oporto y Benfica... "Gracias a Dios me ha tocado participar en algunos clásicos. Creo que no fue la manera de empezar, empecé con el pie izquierdo, pero el derbi ya pasó y el equipo, todos estamos unidos, sabemos lo que vamos a pelear en el futuro, y eso es lo que que estamos viendo, el futuro", dijo. ¿Y toda la polémica que envolvió al derbi, con el lanzamiento del palo, la suspensión y demás? "Fue un tema muy extraño, pero lo dejamos pasar y vamos viendo para el frente", insistió.

Como último coletazo del derbi, fue preguntado por el estado de Joan Jordán, que ya se ha podido entrenar hoy. "He hablado poco, al parecer está bien. Un poco asustado, normal, como estaríamos todos, pero está bien. Lo vi y lo saludé".

El honor y el reto de representar a México

Tecatito Corona será el cuarto mexicano en el Sevilla, tras Gerardo Torrado, Miguel Layún y Chicharito Hernández. Tiene el reto de mejorar a sus antecesores, entre los que fue el primero el que tuvo más continuidad, en el inicio de la era de Caparrós.

"Me pongo como objetivo, como mexicano voy a buscar hacer historia con un club que tiene historia, voy a trabajar para eso", aseguró el Tecatito, que sabe que todo lo que haga tendrá una gran repercusión en su país, con una enorme masa de aficionados al fútbol. "En México hay mucha gente que sigue al fútbol español y que sigue y apoya al futbolista mexicano, y ahora me toca a mí dar mi versión para que este impacto allí sea mayor".