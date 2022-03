Tecatito Corona empata con México y está a un paso del Mundial

El sevillista Tecatito Corona participó en la madrugada de este viernes en el empate de la selección de México ante Estados Unidos (0-0) en partido disputado en suelo azteca valedero para la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. El extremo nervionense partió en el once titular como extremo izquierdo y jugó 79 minutos, siendo sustituido por Alexis Vega, delantero del Guadalajara.

Con este punto sumado, la Tri sigue tercera en la clasificación de las eliminatorias de la Concacaf. Ya está clasificada Canadá, con 25 puntos, Estados Unidos y México se mantienen empatadas con 22. Se clasifican directamente los tres primeros y a falta de dos jornadas, los aztecas tienen tres puntos sobre Costa Rica, cuarta en posición de repesca y que ganó a Canadá (1-0). México visita este lunes a Honduras, última clasificada, y una victoria daría prácticamente el billete para estar en Qatar.

Este viernes (16:00 horas) es el turno de Marruecos en un encuentro clave en la República del Congo, donde está la duda de si jugará Bono, baja en el último partido del Sevilla ante la Real Sociedad al lesionarse en el calentamiento. En-Nesyri y Munir también están convocados. Koundé juega también un amistoso en Francia contra Costa de Marfil (21:15), mientras que los argentinos Ocampos y Montiel juegan ante Venezuela esta madrugada (00.30).

Ayer jueves la Serbia de Dmitrovic y Gudelj, en un amistoso en Hungría (0-1) abrió el carrusel de partidos internacionales de los sevillistas. El mediocampista jugó el partido completo, no así el portero, que permaneció en el banquillo. Quien no jugó con Suecia fue Augustinsson, uno de los pilares de la selección nórdica, en la que incluso tiene rol de capitán, pero no jugó el partido trascendental en Solna ante la República Checa, que ganaron los escandinavos en la prórroga con gol de Quaison a pase de Isak (1-0).

El lateral izquierdo sevillista, que venía jugando por la lesión de Acuña, ya se ausentó del entrenamiento del miércoles del equipo escandinavo, y era duda para el partido con los checos en pro de la clasificación al Mundial, que finalmente no jugó por esta indisposición.