Tecatito, con fiebre, da otro paso atrás y no entra en la lista ante el Espanyol

El mexicano Jesús Tecatito Corona, el único jugador del Sevilla que no ha disputado aún ni un solo minuto con José Luis Mendilibar, ha causado baja en la lista de convocados ofrecida por el preparador vizcaíno de cara al encuentro de la trigésima cuarta jornada de Liga ante el Espanyol.

El entrenador del equipo hispalense ha advertido en la rueda de prensa que el extremo no ha entrenado a causa de un proceso de fiebre que, lógicamente, también le ha impedido estar disponible. Además, ha relatado que Tecatito, que tuvo que por el quirófano por segunda vez en febrero, siempre a tenido imprevistos que le han impedido entrenar con continuidad comparado con, por ejemplo, Papu Gómez. "El Papu entró en el grupo y no ha parado, pero él ha entrado y ha tenido que salir por diversas cuestiones y no ha tenido esa continuidad".

En la lista siguen fuera Nianzou, Joan Jordán y Marcao. De éstos, Mendilibar ha desvelado que los dos últimos puede que no jueguen más en esta temporada, mientras que el francés ha entrenado "con readaptadores fuerte, pero no sabemos. En su anterior lesión era de 5 semanas y se recuperó en 2".

Los 22 convocados, entre los que sigue Xavi Sintes, son Bono, Dmitrovic, Matías Árbol, Jesús Navas, Montiel, Badé, Rekik, Gudelj, Acuña, Alex Telles, Xavi Sintes, Fernando, Pape Gueye, Rakitic, Lamela, Papu Gómez, Óliver Torres, Bryan Gil, Suso, Ocampos, Rafa Mir y En-Nesyri.