Tecatito: "Mis objetivos son doblar lo que hice estos seis meses"

Tras llegar en el mercado de enero. Jesús Tecatito Corona se propone mejorar sus prestaciones en la que será su primera temporada desde el inicio en las filas del Sevilla. El mexicano quiere ir a más, pero reconoce que todo se le ha hecho muy fácil en el club y en la cuidad en estos 6 primeros meses.

"Me siento muy feliz y muy contento de haber conseguido este objetivo. Mi objetivo principal era jugar en España, es un sueño. Me voy sintiendo bien. Los primeros seis meses fueron buenos, he aprendido un poco y me he adaptado muy bien a la ciudad. Espero durar muchos años ahí", comentaba en LaLiga All-Star Challenge.

"Mis objetivos los tengo muy claros: Son doblar lo que hice estos seis meses. Hacer más goles, ayudar al equipo a tener mejores números... Si cada uno ponemos granito de arena, al final logramos grandes cosas. Mi objetivo es seguir siendo feliz aquí y así es como se consiguen las cosas", añadía.

Por último, Corona se ilusiona con el próximo Mundial de Catar, donde confía que México haga cosas importantes. "Creo que sí vamos a hacer un buen papel. Cada vez me convenzo más de que estamos para grandes cosas. Todos los días sueño con el primer partido del Mundial. Empezar con el pie derecho y luego seguir".