Técnicos de la RFEF visitan de cara al Mundial un estadio que, supuestamente, no estará en 2030

El Sevilla ha informado este martes de la visita de técnicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a las instalaciones del club nervionense de cara que la ciudad sea una de las posibles sedes del Mundial de 2030 que organizaría España junto a Portugal y Marruecos. "La visita se enmarca en el proceso rutinario de evaluación de diferentes campos de fútbol y de entrenamiento repartidos por diversas zonas geográficas del país que la RFEF está llevando a cabo. Los datos recabados se recogerán posteriormente en la documentación oficial de la candidatura mundialista", explica el club en una nota.

El Sevilla ha referido la visita de esta delegación de la Federación a las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, guiada por el director de instalaciones, Santiago Balbontín, y el director de operaciones, Carlos Venegas. En las instalaciones de la carretera de Utrera es donde más se ha podido comprobar la transformación y el crecimiento en equipamiento. El objetivo de la Federación es comprobar el estado de las mismas de cara al trabajo y los entrenamientos de las selecciones.

Después, el Sevilla ha informado sobre la inspección que los técnicos han hecho en el estadio, que, supuestamente, no estará en esa fecha, puesto que la idea presentada en la Junta General de Accionistas es la demolición completa del edificio y levantar un nuevo estadio en julio de 2026 y que las obras estén terminadas en 2028. Sin embargo, la nota del club no advierte este importante dato. El proyecto, además, levantó cierta polémica, ya que Del Nido Benavente lo calificó de una "porquería" y aseguró que no se llevaría a cabo, ya que para ello se necesita la aprobación de la Junta de Accionistas, en la que ahora mismo el consejo de administración no cuenta con la mayoría de los apoyos, como ha demostrado el que durante dos ejercicios consecutivos no se hayan aprobado ni las cuentas anuales ni la gestión del consejo.

"Acto seguido los técnicos se desplazaron hasta el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde desarrollaron una labor parecida en las también remodeladas instalaciones del templo nervionense. Un estadio, el Ramón Sánchez-Pizjuán, que ya acogió la Copa del Mundo de 1982, entonces como sede de partidos, albergando una de las semifinales más recordadas de la historia, la disputada entre la República Federal de Alemania y Francia. El estadio sevillista también acogió una final de la Copa de Europa en 1986 y recientemente otra de la Europa League, en 2022", ha explicado el club en un comunicado en el que no hace mención alguna a la demolición del actual Sánchez-Pizjuán ni a la construcción del nuevo estadio