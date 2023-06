Tensa espera y tropecientas preguntas

Más movido o menos movido, con reuniones aquí y allá, otro día pasó sin que el sevillismo pueda saber a ciencia cierta qué va a pasar con el futuro de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, quien desea abandonar su cargo de director general deportivo para firmar por el Aston Villa, pero el movimiento no acaba de hacerse efectivo cuando hoy se cumple una semana desde que estalló la bomba, desde que el ejecutivo nacido en San Fernando comunicó al comité de dirección del club su deseo de abandonar, en principio, según dijo, por agotamiento.

Después han pasado y se han sabido más cosas. Supuestas injerencias en decisiones deportivas, según el criterio de Monchi, la bala en la recámara de una oferta del Aston Villa y, en respuesta de ello, la petición del Sevilla de hacer cumplir su contrato, es decir, el pago de la cláusula liberatoria que estipula una penalización de 2,5 millones de euros si va a ejercer su actividad profesional en otro club.

Después de reuniones el lunes y el martes, con la llegada también a Sevilla de ejecutivos del club de Birmingham, el día de ayer también fue movido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con continuas reuniones para aclarar el futuro del de San Fernando, quien por la mañana se encerraba con su equipo de trabajo en la dirección deportiva y por la tarde en el estadio con José María del Nido Carrasco. Ahí hubo varias salidas y entradas. En una de ellas, salió del estadio a pie para entrar en el coche y volver a salir.

Mientras, su adjunto, Fernando Navarro, también acudía al interior del estadio. El catalán es ahora mismo uno de los principales candidatos a ocupar su puesto, pero de momento no se conocen avances y a día de hoy Monchi sigue siendo el titular de la dirección deportiva.

El Sevilla sigue esperando y exigiendo su cláusula de rescisión, 2,5 millones de euros, más otra cantidad por no haber notificado la intención de abandonar su puesto con tres meses de antelación, como reza otra de las cláusulas asociadas a su contrato. Pero no hay noticias. Castro también tuvo que hacer un viaje a Pamplona por una cuestión particular y puede que su presencia sea necesaria para una virtual negociación final. Las noticias que circulan son que Monchi no da marcha atrás, pero no acaba de dar el paso que quiere el club.

Y mientras en Sevilla la afición aún aguarda novedades sobre el futuro de Monchi, que se espera que siga manteniendo reuniones con el comité de dirección del club de Nervión, en Turquía ya le colocan el primer fichaje como director deportivo del Aston Villa.

Medios turcos han asegurado que el gestor gaditano va a apostar por un jugador al que ya firmó para la Roma, Nicolo Zaniolo, y que se puede convertir en el primer fichaje de Monchi en su nueva asociación con Unai Emery.

Zaniolo es un joven centrocampista ofensivo de 23 años que firmó por la Roma procedente del Inter en la campaña 18-19, entonces internacional sub 21 y ya habitual en la absoluta. Llamado el chico de oro de Italia, fue apartado por Mourinho y, tras estar cerca del Milan, acabó en el Galatasaray en el pasado mercado por 16,5 millones de euros más una serie de bonus que podían llegar a 13 millones (la mitad de ellos de fácil cumplimiento).Anoche, en la prensa británica y en la italiana ya se hacían eco de la noticia aparecida en Turquía, aunque se antoja apresurado cuando aún no ha cerrado su salida del Sevilla, que sigue defendiendo que el protagonista de todo sigue planificando con normalidad el futuro.