Tevenet: "Me habría gustado seguir, no pidieron salvar la categoría"

Luis García Tevenet, entrenador del Sevilla Atlético durante la pasada temporada ha declarado a la agencia EFE que le "habría gustado seguir" al frente del filial porque le gustaría "haberle dado continuidad a un equipo plagado de chavales con un enorme potencial, como Lara, Mena, Berrocal o Viedma", entre otros.

El técnico sevillano, que fue contratado por una temporada, explicó cómo fue el anuncio de que no se le renovaría el contrato de entrenador del filial: "Joaquin Caparrós y Pablo Blanco me comunicaron que no seguía porque el consejo de administración había tomado esa decisión antes de la nueva composición de la dirección deportiva. Espero que mi trabajo sea tenido en cuenta, pese a que los resultados no hayan acompañado", añadió.

Además, destaca que "catorce futbolistas" procedentes de los escalafones inferiores del club "han debutado en Segunda" a sus órdenes, pero mostró su "respeto por la decisión que han tomado" los nuevos responsables de la política deportiva del Sevilla.

Tevenet recordó el Sevilla Atlético ha "sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, apostando siempre por la cantera". "Ojalá estos chavales que han brillado tengan la continuidad que se han ganado", que sería "lo mejor para demostrar que se apuesta de verdad por la gente que tanto viene apretando por detrás", añadió.

Además, subraya que ha "cumplido el objetivo que había pedido el club", ya que deja a un filial "con grandes expectativas de futuro" y recordó que "nunca pidieron salvar la categoría" porque "de haber sido así, se hubiese planificado la plantilla de otra manera".