Toca Champions, apárquese la Liga

Muchísimo de lo que el presente curso se trae en su valija se juega esta noche en Dortmund. El Signal Iduna Park, antaño Westfalenstadion, tan conocido y recordado por el Sevilla, escenificará este duelo a todo o nada que se libra cuando ya sea noche muy cerrada en la capital de Renania Westfalia. De esa ruidosa caldera habrá de salir el Sevilla por su pie a fin de soñar con su continuidad en la primera competición continental.

Y dicho lo cual hay que lanzar al aire una pregunta presidida por la inquietud. Con el equipo situado en zona de descenso y con el calambre que ello da, ¿qué debe hacer el Sevilla, pelear por seguir en Champions o reservarse para salvar los muebles de la propia casa? Creo que es una pregunta muy matizable, que son muchas las celadas que LaLiga tiende cuando se está en sus sótanos, pero particularmente pienso que el Sevilla debe pelear por todo lo que se le presente.

Imagino que Sampaoli pensará lo mismo, ya que si no es así de nada de esto estaríamos hablando. Por tanto, la cita de esta noche en el suntuoso estadio del Borussia Dortmund no puede echarse a título de inventario, sino que ha de afrontarse como si no hubiese un mañana. La primera vuelta de esta fase de grupos ha sido nefasta para el Sevilla, pero queda la segunda manga y ahí debe prevalecer ese eslogan tan manido de que dicen que nunca se rinde.

Imagino a esa especie de chamán criollo comiéndole los oídos a su guardia de corps, formada mayormente por compatriotas. Es más, el Sevilla debería apelar al orgullo y salir al pasto renano con ganas de vengar la afrenta sufrida el pasado miércoles en Nervión. La Liga y sus circunstancias no debe entrar en el discurso avant match, hay que ir a la cita de esta noche como el que va a un oasis, a una especie de tierra prometida en la que aparcar unas horas el drama liguero.