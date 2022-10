Todas las miradas sobre Marcao

Es uno de los nombres de Sampaoli. Marcos do Nascimento Teixeira, Marcao, ha cambiado de alguna manera el sistema defensivo y ahora mismo su presencia es clave. Por ello, el hecho de que no haya terminado el entrenamiento de este viernes ha levantado las alarmas, aunque el propio entrenador argentino ha aclarado que tiene "las molestias normales de la inactividad" y que si no ocurre nada estará ante el Mallorca, partido en el que el Sevilla debe sumar sus tres primeros puntos tras el cambio de entrenador.

El Sevilla ha completado el último entrenamiento antes de partir hacia tierras baleares y en la cita también ha sido protagonista Marcos Acuña, que se ha retirado también antes que el resto.

Siguen fuera Fernando, Rekik y Tecatito Corona, que serán baja en Son Moix, donde la novedad será la presencia de Óliver Torres, que vuelve con respecto al partido de Dortmund, donde no pudo jugar al no estar inscrito en la Champions.