Urge escapar de esta depresión

Mala cosa este inicio de uno de los nueve puntos librados y ante rivales que no son, precisamente, directos del Sevilla. Lo de anoche en Almería fue difícil de explicar, ya que al gran Sevilla del primer tiempo sucedió otro que parecía en shock, sin saber cómo meterle mano al partido y dando una sensación que no invita al optimismo. Una derrota de las que duelen profundamente y que resultan ciertamente inexplicables.

Que se llegase con tablas al descanso resulta difícil de creer y, sobre todo de asimilar. Y es que esta primera parte del Sevilla en Almería es lo mejor que ha hecho la tropa de Lopetegui en un puñado de meses. Por lo pronto, a los diez minutos puede ir ganando con amplitud si Lamela no tira al muñeco en dos ocasiones pintiparadas que Fernando, el portero local, evita con más fortuna que solvencia. No es lógico que el Sevilla, amo y señor de la noche, no haya marcado.

Estamos ante un Sevilla espléndido que se ha adueñado del balón. Acapara la pelota en exclusividad mientras que el Almería se limita a la persecución de sombras, pero también hay que decir que Rekic se mantiene en cancha porque Gil Manzano así lo permite. Con amarilla, va con la plancha a una pelota y, afortunadamente para el Sevilla, la acción queda impune. Pero lo que parece un paseo militar va a quebrarse a poco de que se llegue al descanso.

Ramazoni aprovecha una grosera desaplicación defensiva y se llega al descanso con unas tablas de todo punto increíbles. Y a la vuelta, una dura pesadilla para el sevillista. Tras sacarle las vergüenzas Sadiq a Rekic, la noche se ennegrece y va a ser el gigante africano el que le dé la vuelta al marcador. Todo al revés, el aluvión de cambios que hace Lopetegui no mejoran la imagen de un equipo que parece atravesar una profunda depresión de la que habrá de salir urgentemente.