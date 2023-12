Urge salir de la catalepsia

CATÁSTROFE en lontananza a no ser que el cambio se dé prisas y ese cadáver que actualmente parece ser el Sevilla no padezca más que un pasajero cuadro cataléptico. Lo de ayer fue un ejemplo de adónde puede conducir una gestión errática que tiene el atenuante del acoso que padece ¿Y de Diego Alonso, qué? Pues que ya es pasado, ya que desde que el fútbol es fútbol no hay medicación que sane a un entrenador que no gana.

La tarde ya era un canto a la depresión con una enorme cantidad de luto en Nervión. Se había ido un ex presidente que tuvo como mejor cualidad la de ser un sevillista cabal. Cabal y de cuna, con progenitor erigido en ayuda esencial para don Ramón, Rafael ejerció de sevillista a machamartillo y llegó a la presidencia de su club, que es el más alto honor para todo el que profese esa fe. Con todo eso, cuando en el espeso minuto de silencio sonaba Amarguras ya se temía lo peor.

Fue sonar la última nota de la excelsa marcha de Font de Anta y el balón empezó a rodar para que la tarde terminase de encabronarse. Sólo iban dos minutos y penaltito de Juanlu que Mayoral marcaba y empeoraba el panorama. Y lo peor era que el equipo se convertía en un barquito a la deriva, o más bien en ese barquito sin rumbo que lleva desde agosto. Otro error defensivo permitía a Mata que el Getafe dijese adiós para que lo que venía de la grada hiciera la yerba ya irrespirable.

El segundo tiempo, una pesadilla que se hacía interminable. Alonso había cambiado la pizarra para volver a defensa de cuatro, pero daba igual y la imagen más gráfica del momento la daba Sergio queriendo estar en todas partes sin estar en ninguna. Otro penaltito de Juanlu ponía un humillante 0-3 en el electrónico y ahora sólo queda el futuro y nunca desde este presente. La deriva es mortal de necesidad y urge un volantazo para que se haga la catarsis y se salga de la catalepsia.