La polémica del Valencia - Sevilla: las explicaciones de Soto Grado y los penaltis que pidieron ambos

No hay semana tranquila en LaLiga EA Sports. Las polémicas arbitrales continúan siendo protagonistas en cada partido y en la 24ª jornada, Mestalla fue escenario de varias acciones que, como mínimo, llaman a la duda. Tanto Sevilla como Valencia recriminaron penaltis a César Soto Grado, quien dejó una peculiar imagen en el túnel de vestuarios con algunos jugadores locales.

Por parte nervionense, las quejas residen en las manos. Durante la primera mitad, los de Quique Sánchez Flores protestaron una posible infracción de Mamardashvili en la salida de un balón, junto a Mouctar Diakhaby.

Otra vez más que el VAR no interviene en jugadas favorables al Sevilla. Hasta en 7 ocasiones en los últimos 5 partidos:-Manotazo a Soumare en gol de Osasuna.-Penalti a Sow e Isaac contra Atleti.-3 manos en área del Valencia y otra fuera del portero.pic.twitter.com/xdDRCBd6gw — José-SFC (@MMNervion) February 18, 2024

Además, el Sevilla también pidió una mano del propio Diakhaby dentro del área. El central valencianista midió mal un centro de Isaac Romero y acabó 'despejando' el balón entre su muslo y su brazo. La jugada quedó en nada, al igual que otra posible infracción de Pepelu en un saque de esquina.

Las amebas futbolísticas con la cual compartimos terreno ( que no ciudad ) ellos viven en la imaginaria. Sacan la patita por una carga legal, pero misteriosamente se les va el wiffi con esto.IROS A MAMARLA PAYASOS QUE SOIS UNOS PAYASOS. pic.twitter.com/3Q9qhMIZ45 — Selui_SSJ2 (@Selui_SSJ2) February 18, 2024

Las explicaciones de Soto Grado

Pese a los penaltis que pidió el Sevilla, la imagen más discutida fue un derribo de Isaac Romero a Foulquier en el área nervionense. El defensa valencianista, justo antes de tirar, se topó con el delantero de Lebrija que acabó privándole del disparo.

El Valencia y Mestalla protestaron airadamente esa acción, que finalmente acabó en nada. Soto Grado, en el túnel de vestuarios, explicó la jugada a Hugo Duro: "No, con la cadera. Yo fíjate que en el campo me parecía... pero digo, 'buah', no puede ser. Se lo estaba explicando ahora a Foulquier, él va hacia la pelota y este le mete con la cadera. Luego sí es cierto que parece que hace con el brazo, pero nada. Se la juega, eh, pero no". Las declaraciones quedaron recogidas por las cámaras de Movistar.