Víctor Orta: "Tenemos unos procesos, pero Diego Alonso era la primera opción"

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, ha aclarado en la presentación de Diego Alonso como sustituto de José Luis Mendilibar que la apuesta por el uruguayo es firme y que el ex seleccionador de la celeste era su primera opción, negando con ello que el club haya hecho intentos con otros entrenadores como Marcelino, Marcelo Gallardo o Javi Gracia.

Además, relató su primer contacto con Diego Alonso, remontándose a 2010.

Al ser preguntado en la presentación de éste si el uruguayo era el primer objetivo, quiso ser muy nítido. “Tenemos unos procesos y siempre vamos por opciones prioritarias. Y aquí está sentado la primera opción. Es la que hemos consensuado con el comité de dirección. Fue una entrevista larga y en la que queríamos consensuar con hechos lo que pensábamos. Y el hecho claro de las ganas y la predisposición que tenía es que cogió un coche a las cinco de la mañana para estar aquí en el entrenamiento de ayer”, decía el madrileño.

Orta dijo hace sólo una semana, en Eindhoven antes del partido de Champions, que las sensaciones y el juego del equipo “había mejorado”. Sin embargo, todo ha cambiado y hay un nuevo entrenador al frente del equipo. ¿Qué se ha roto? “En el fútbol la única forma en que se rompen las cosas es con los resultados. Sumar 8 puntos en la Liga y 2 en la Champions nos lleva a tomar decisiones que había que tomar. Cuando se destituye a un entrenador hay culpables, los jugadores, el cuerpo técnico, también una parte vosotros (a los periodistas)... Cuando se produce esto es injusto, pero en el fútbol se rompe siempre por el entrenador, pero hay que asumir una culpabilidad. Todos”.

La primera impresión, en casa de Rabajda

Orta relató cómo le convenció Diego Alonso remontándose muy atrás: “El día que lo conocí fue el 14 noviembre de 2010. Ganamos al Zaragoza con un gol de Negredo. Yo estaba en un viaje entre Argentina y Uruguay viendo fútbol. Coincidimos en un asado en casa de Gerardo Rabajda (ex portero uruguayo del Sevilla). Hablamos de Luis Aragones, de Julio Ribas... Y siendo futbolista en activo me dijo que con 23 años ya sabía que iba a ser entrenador. Me sorprendió mucho y hablamos de todo. De sus influencias de Rafa Benítez, pero que te diga eso un jugador todavía en activo... se te enciende algo. Sentí curiosidad. Y luego seguí su trayectoria. Cómo eligió Bella Vita que estaba descendido y lo salvó. Preguntaba por su forma de liderar, de comunicar, preguntaba a amigos, a jugadores que él había tenido... Desde entonces he estado analizándolo”

Para terminar, Orta reflexionó sobre la perenne diatriba entre el buen fútbol o los resultados. “Buscar el resultado es buscar el camino para buscar el resultado. ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Evidentemente, cuando cambias un entrenador tiene que haber algo diferente, una ruptura. No hay dos entrenadores con un método igual, ni siquiera en escuelas de entrenadores”, precisó.