A punto estuvo el Sevilla de no puntuar en esta jornada de Liga. Llegó 'in extremis' el gol de Koundé con el que pudo rascar un punto el equipo sevillano. El Villareal mostró su mejor versión en cuanto a preparación física, algo que sin duda el Sevilla dejó atrás. No obstante, Lopetegui afirma estar orgulloso del carácter y la actitud del equipo durante el partido.